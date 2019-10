El Parc Científic celebra aquest dimecres el seu X Aniversari

Connect on Linked in

Parc Científic de la Universitat de València (PCUV) celebra el proper dia 16 d’octubre els 10 anys de la seua inauguració oficial. Mitjançant aquest espai per a la innovació, on conviuen científics i empresaris, la institució acadèmica acompleix amb bona part de la missió universitària de contribuir a la millora del seu entorn. L’acte tindrà lloc a l’Auditori Marie Curie, 10:00 a 12:00h, i comptarà amb la conferència de l’experta en Ciència de Dades Nuria Oliver .

Aquest acte comptarà amb la presència de la rectora de la Universitat de València, Maria Vicenta Mestre, i de la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, reunirà referents del sistema d’innovació valencià. L’acte centrarà el seu contingut en la intervenció de l’experta en Ciència de Dades Nuria Oliver, directora de recerca en Ciència de Dades, de Vodafone i de l’ONG Data Pop Alliance, qui pronunciarà la conferència ‘Innovació: la meua visió personal’.

Nuria Oliver (Alacant, 1970) és un referent internacional en l’ús de la ciència de dades per a l’anàlisi del comportament humà i el bé social. Enginyera de Telecomunicacions i doctora pel Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT), va ser directora científica de Telefónica I+D. Es fellow de l’Association for Computing Machinery (ACM) i de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). És acadèmica numerària de la Real Academia de Ingeniería de España i recentment ha estat nomenada Data Scientist de l’any per la indústria europea del Big Data.



Durant l’acte, que durarà una hora i mitja i estarà conduït per la periodista Reis Juan, la Universitat reconeixerà els centres de recerca i les empreses veteranes ubicats en aquest ecosistema d’innovació que és el Parc Científic; els primers –instituts de recerca i centres singulars–, seran reconeguts per les seues capacitats i el seu paper motor en la transferència del coneixement; les segones –empreses de base científica i tecnològica que han crescut al si del PCUV–, per ser-ne exemple de la generació d’innovació i progrés al seu entorn més immediat a partir de la R+D+i, i palesar, junt amb els centres de recerca, el fet que la col·laboració publicoprivada és fonamental per a avançar cap a la societat del coneixement.



La celebració de dimecres que ve és l’acte central d’una commemoració que ve celebrant-se al llarg de 2019 al Parc Científic, amb diferents activitats que van des de la realització de jornades i conferències a la publicació de materials per a la Innovació.

Situat sobre un terreny de 200.000 m2 als voltants del campus universitari de Burjassot-Paterna, el Parc Científic de la Universitat de València alberga un total de 7 instituts de recerca, 2 centres singulars i un àrea empresarial formada per 90 empreses innovadores. Va ser inaugurat l’any 2009.