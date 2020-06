El parc de l’Alquenència d’Alzira obri hui 1 de juny

Connect on Linked in

Amb l’entrada en la fase 2 de la desescalada els ciutadans anem guanyant mobilitat. El parc de l’Alquenència és una de les zones precintades en la ciutat d’Alzira des de l’inici de l’estat d’alarma i que tornarà a obrir-se este dilluns 1 de juny.



Des de fa unes quantes setmanes s’han estat realitzant les tasques de manteniment del parc, el major pulmó verd de la ciutat, per tal de mantindre en condicions tant l’abundant arbratge com el mobiliari urbà existent al recinte.



La font del monument al Xúquer ha sigut revisada per assegurar que funcione correctament; s’han desinfectat els jocs infantils existents al parc i s’han netejat tots els parterres.



“Es tracta sens dubte del parc alzireny amb major arbratge, la qual cosa el convertix en un lloc ideal per a passejar i tranquil·litzar-se, per això des de la Regidoria de Serveis Urbans tenim com a una de les nostres tasques prioritàries mantindre en condicions esta zona verda de la ciutat per la quantitat d’alzirenyes i alzirenys que fan ús del parc”, ha assenyalat el regidor.