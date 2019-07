El Partit Popular d’Alzira s’adhereix a la declaració institucional de la diputació provincial de València amb motiu del Dia d’Orgull LGTBIQ el 28 de juny.

Connect on Linked in

Dades extretes de la pàgina web de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bixeuales, revelen que el 30% de les persones LGTB enquestades ha viscut situacions de discriminació en l’àmbit laboral, un 20% s’ha trobat amb traves en la promoció professional i en l’accés al treball, un 23’97% han patit assetjament laboral. A més, entre un 50% i un 70% han patit tracte discriminatori per part de companyes i companys, així com “bromes ofensives”.



És necessària l’eliminació de tota forma de discriminació per orientació sexual i crear consciència d’igualtat social, per a permetre l’accés al món laboral amb les mateixes condicions de treball.



Així mateix, el Partit Popular d’Alzira opina respecte a actuacions de rebuig d’algunes persones cap a les representants d’un partit polític que va acudir a la manifestació del Dia de l’Orgull, que les persones estan per damunt de les ideologies, si volem aconseguir la igualtat des de la diversitat, no podem oblidar que existeixen persones LGTBIQ dins de tots els partits polítics, el respecte ha de ser multidireccional.



Al mateix temps, ahir el Partit Popular d’Alzira es va unir de forma unànime a tots els grups polítics davant els compromisos adquirits per l’Ajuntament d’Alzira per l’adhesió a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València.



La Violència de Gènere ha sigut durant molt de temps un problema familiar que no havia de transcendir, ni en el qual s’havia d’intervindre, alimentant així el sistema de dominació dels homes cap a les dones, des de l’administració hem de posar en actiu tots els mitjans i recursos necessaris per a protegir i donar suport a les Dones Víctimes de Violència de Gènere.



Ara bé, també critiquem la postura adoptada per l’equip de govern davant la negativa a la petició de trasllat d’una dona empleada pública Víctima de Violència de Gènere. Com deia Max Weber, la burocràcia és el model ideal de poder per a organitzar una societat, però no podem caure en l’error que aquesta “Gàbia de ferro” ens limite….