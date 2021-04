El Partit Popular d’Alzira sol·licita bus gratuït i control policial en les cues d’accés a les vacunacions que, s’estan fent en el Casal Fester.

Print This Post

Presentem una moció al ple que va ser rebutjada pel vot del govern local

L’ampliació de locals per a la vacunació massiva contra el Covid-19, ha portat a l’habilitació, com a punt de vacunació, al Casal Fester com a altres locals cedits per a tal menester.

Però en aquest punt en concret, no s’ha tingut en compte que a aquest local s’ha d’accedir amb algun mitjà de transport perquè es troba en un polígon fora del nucli urbà.



Com a conseqüència, en aqueixa zona des que es va iniciar el programa, s’estan produint embossos pels vehicles que acudeixen allí a més dels usuaris que han d’accedir per motius laborals i altres, com també la massificació de persones en unes cues que en absolut guarden les mesures restrictives sobre distància de seguretat posant en perill la salut dels quals acudeixen allí.

Per això, demanem al bipartit, donar solució a aquest problema i que amplie el servei d’autobús gratuït que facilite l’accés dels citats evitant la gran aglomeració de trànsit, com també escalonar l’arribada de persones prevenint així les aglomeracions donades en aquests moments i que estan exposant a les persones al contagi per mitjà d’un control policial.



En el ple d’ahir, vam demanar aquest control mitjançant una moció que va ser rebutjada per l’equip de govern, argumentant que es fa càrrec el voluntariat de Protecció Civil, als quals estem agraïts però continuem opinant que hi ha massa aglomeracions a l’exterior, tant de persones que accedeixen a vacunar-se com de vehicles que es desplacen.



Quant a les taules d’informació sobre l’autobús per a saber que ruta pot portar-los al Casal Fester, preguntem directament a la informadora i ens va remetre a consultar el Facebook de l’Ajuntament, tal vegada durant uns dies podia haver-se disposat d’un servei d’autobús gratuït que únicament fera desplaçament al Casal Fester.

No es poden donar solucions que provoquen més problemes i no fer res sobre aquest tema, hem de continuar cuidant dels ciutadans i facilitar-los mitjans perquè, complir amb les restriccions siga fàcil.

Una vegada més, el pitjor govern en el pitjor moment.