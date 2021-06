El partit popular demanarà en el pròxim ple que el pla d’ocupació rural de 2021 s’utilitze íntegrament per a la neteja de barrancs i camins.

És sabut per tots els agricultors l’estat lamentable d’abandó dels barrancs i camins rurals del terme d’Alzira.

En les pluges torrencials del passat any 2020 va quedar en evidència l’obstrucció dels barrancs que drenen el terme municipal per canyars, esbarzers així com tot tipus d’herbes i residus.

Una vegada més van ser els agricultors els que van veure els seus camps entollats per l’abandó del sistema d’evacuació d’aigua que conformen els aproximadament 100 barrancs que té el terme municipal d’Alzira.

L’ajuntament de la nostra ciutat ha augmentat fins a 1.559.000€ la contracta de parcs i jardins, partida que representa més del doble dels anteriors 700.000€ i a la qual s’han afegit els solars públics de la ciutat que abans s’escometien en gran part des del pla d’ocupació rural.

Des del Grup Popular creiem just que la subvenció del *SEPE agrícola (antic INEM *AGRICOLA), que es dedica a la contractació de treballadors del règim agrari per a fomentar l’ús del sector rural, s’empre íntegrament en la neteja de barrancs i reparació de camins rurals que pateixen des de fa anys un elevat grau d’abandó.

Related