El Pavelló Poliesportiu d’Almussafes registra prop d’un miler d’inscripcions per a les seues activitats

A més, en aquest inici de temporada l’Ajuntament ha comptabilitzat ja 137 socis i 182 abonaments per a la sala de musculació

El Consistori d’Almussafes ja ha fet un primer balanç de l’arrancada de la temporada 2021-2022 en el Pavelló Poliesportiu Municipal. Un mes després de l’inici de les inscripcions ja s’han dut a terme 917 inscripcions en la trentena de cursos i programes plantejats en l’edifici. A això se sumen els 137 socis donats d’alta i els 182 bons de la sala de musculació expedits. El regidor d’Esports, Pau Bosch, afirma que en l’executiu municipal estan “molt contents amb aquestes xifres tan positives, perquè venim d’una temporada complicada en la qual molta gent preferia no participar en activitats grupals per por de contagiar-se de Covid-19”.



Des que el passat dimarts 21 de setembre es van obrir les inscripcions per a matricular-se en les activitats desenvolupades en el Pavelló Poliesportiu d’Almussafes, el departament d’Esports de l’Ajuntament de la localitat ha registrat un total de 917 inscripcions als més de trenta cursos i programes impartits en la infraestructura. Així mateix, s’han expedit 137 targetes de soci i 182 abonaments de la sala de musculació.



“Estem molt contents amb aquestes xifres tan positives, perquè venim d’una temporada complicada en la qual molta gent preferia no participar en activitats grupals per por de contagiar-se de Covid-19. Per això estàvem a l’expectativa de quina seria la resposta de la ciutadania. Hui, podem dir sense por d’equivocar-nos que l’interés i la inquietud de la població almussafenya per la pràctica d’exercici físic s’ha mantingut i això és una cosa que ens alegra enormement”, assegura el regidor d’Esports, Pau Bosch.



El passat 1 d’octubre va començar a impartir-se en el Pavelló una àmplia oferta d’activitats entre les quals s’inclouen propostes tan variades com el ball, el fitness, el TRX, la gimnàstica de manteniment o l’activitat física adaptada. Moltes d’aquestes classes es presenten amb diversos horaris, persones destinatàries i nivells d’intensitat per a atendre la demanda existent. “Volem que la gent practique esports amb els quals se senta bé, perquè gaudisca alhora que millora la seua salut i crec honestament que amb aquesta oferta ho hem aconseguit”, assenyala l’edil.



Alguns dels grups encara disposen de places, per la qual cosa les persones interessades encara estan a temps d’incorporar-se a les classes.