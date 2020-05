El PEC de Cabanyal-Canyamelar inclourà tres grans eixos verds, limitació d’altures i d’habitatges turístics al 10%

Connect on Linked in

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha presentat les modificacions introduïdes en el Pla Especial Cabanyal-Canyamelar. Esta última proposta introduix canvis importants per a recuperar el barri tenint en compte les propostes dels veïns i veïnes d’este. Les modificacions ofereixen un PEC més complet on es contempla la protecció de la identitat del barri, la creació de zones per als vianants i la lluita contra el canvi climàtic. Esta versió sortirà a exposició pública per segona vegada per un període de vint dies hàbils.

Entre les principals accions que proposa esta segona versió del PEC s’inclourà la reducció d’altures en les diferents unitats execució de Doctor Lluch, Mediterrani i un programa d’actuació aïllada en els blocs Portuaris. L’objectiu és limitar les altures a planta baixa i dues altures respectant la tipologia original del barri i donant resposta a les peticions dels seus veïns i veïnes.

Els tres grans eixos verds longitudinals previstos connectaran tot l’àmbit de nord a sud. D’una banda es proposa un eix per als vianants coincident amb els carrers Sant Pere i Los Angeles que connectarà la Plaça del Rosari o Lorenzo de la Flor, des del jardí de la Remunta fins a les Drassanes.

Una altra de les importants novetats és la limitació dels habitatges turístics, la qual oscil·lava entre el 10 i el 40% depenent de la zona, i passarà a ser un 10% en tot el PEC.

Respecte als blocs portuaris, estos seran derrocats i substituïts per dos pomes amb la tipologia típica i amb patis posteriors. Estaran a més envoltat de zones verdes i horts urbans.

Amb estes importants modificacions es preten consolidar el futur del barri, protegir la identitat del Cabanyal-Canyamelar i al mateix temps apostar per espais que sigan sostenibles amb el medi ambient, contemplant sempre les propostes que han fet els propis veïns i veïnes del barri.