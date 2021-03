El Perelló llança una campanya per a ‘gaudir de ser valencians’ decorant finestres, façanes i aparadors comercials amb temàtica fallera

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament del Perelló vol fomentar l’esperit faller del municipi en el segon any consecutiu que les festes valencianes per antonomàsia es veuen obligades a suspendre’s a causa de la crisi sanitària.

Per a compensar, en la mesura que siga possible, l’inconfusible ambient que ompli els carrers des dels primers dies de març fins al cap de Sant Josep, el Consistori ha llançat una campanya anomenada ‘Gaudim de ser valencians’ per a animar als veïns a decorar balcons i façanes i, als comerciants, els seus aparadors.

Entre els participants en la mostra dedicada a particulars se sortejaran deu vals de 100 euros per a gastar entre les empreses que participen en la campanya. D’altra banda, tots els establiments comercials i d’hostaleria rebran de regal un val de 100 euros per a gastar en els locals participants.

Tots aquells que vulguen participar bé en la 1a Mostra de finestres, balcons i façanes del veïnat, bé en la 1a Mostra d’aparadors, finestres i façanes de comerç i hostaleria local, han d’inscriure’s abans del 10 de març en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament.