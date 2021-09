El Peset substitueix els falsos sostres continus d’escaiola de l’hospital i renova la lluminària

Connect on Linked in

Les obres comencen aquesta setmana i es faran de manera progressiva per a interferir el mínim en l’activitat assistencial del centre

S’actuarà sobre una zona de 40.000 metres quadrats i el pressupost inicial màxim ascendeix a 6.716.255 euros

L’Hospital Universitari Doctor Peset ha començat aquesta setmana les obres de substitució dels falsos sostres continus d’escaiola de tot l’edifici per a la seua renovació per uns altres de plaques d’escaiola desmuntables de fàcil neteja, amb aïllament tèrmic i amb millora acústica.

El canvi dels sostres es realitzarà de manera progressiva per a interferir el mínim possible en l’activitat assistencial d’aquest centre sanitari públic valencià, que continuarà en funcionament mentre es realitzen les obres. Perquè això siga possible se segellarà a cada moment la zona de treball i s’aïllaran els conductes de ventilació i ventilació.

A més de la substitució dels sostres, o la seua reparació quan no siga necessari canviar-los, es renovaran les actuals lluminàries del centre per unes altres, tipus led més eficients, així com la resta d’elements instal·lats en els sostres (difusors, detectors d’incendis, reixetes, extractors, etc.).

Això suposa l’actuació, en principi, sobre una zona de 40.000 metres quadrats i el pressupost inicial màxim del conjunt de les obres ascendeix a 6.716.255 euros. Les principals partides del pressupost són les destinades als propis sostres i a la lluminària, però també es pintarà la tabiquería, es desmuntarà i es tornarà a muntar la instal·lació elèctrica i es faran altres tasques de manteniment i seguretat.

La programació dels treballs s’ajustarà al requeriment de reducció al màxim del temps d’actuació i de l’impacte de l’activitat assistencial ordinària. “Per a això, s’ha fet un gran esforç de planificació i demanem la col·laboració de personal i ciutadania perquè aquestes obres tan necessàries afecten el mínim possible al funcionament en paral·lel de la nostra activitat sanitària”, s’ha assenyalat des de la direcció de l’Hospital Universitari Doctor Peset.