El pilot d’Almussafes, Aarón Polanco, competeix aquest cap de setmana en el circuit Motorland Aragó

El jove, membre de l’equip ‘Cuna de Campeones’, busca els seus primers punts de la present temporada en el FIM CEV REPSOL



L’almussafeny Aarón Polanco es prepara per a disputar aquest diumenge 14 de juliol la cinquena prova del FIM CEV Repsol en el circuit Motorland Aragó. El pilot, membre de l’equip valencià ‘Cuna de Campeones’ i amb una extensa trajectòria malgrat la seua joventut, té com a objectiu sumar els seus primers punts de la temporada en el traçat on va debutar en el mundial de Moto3. Més de 150 esportistes participen en les proves de les diferents categories plantejades per aquesta competició organitzada per la Federació Internacional de Motociclisme i que està considerada la més important d’aquesta disciplina després del Campionat del Món de Motociclisme.



La competició motociclista de velocitat internacional més important després del Campionat del Món de Motociclisme, El FIMCEV Repsol, continua avant amb les carreres programades per a la present temporada aquest cap de setmana en el circuit Motorlan dAragó. Entre els més de 150 pilots de quatre categories diferents que es donaran cita en el recinte, situat en la localitat terolenca d’Alcanyís, es troba Aarón Polanco, almussafeny amb un important palmarés esportiu a la seua esquena.



El jove, que va participar diversos anys en el mundial júnior de Moto3, arriba a aquesta cinquena prova de l’abans denominat Campionat d’Espanya de Velocitat amb la intenció d’aconseguir els seus primers punts de la temporada. Segons el seu equip, ‘Cuna de Campeones’, Polanco “vol redimir-se i té en la seua ment lluitar pels llocs de dalt en els quals estava fa dos anys, abans de la seua greu lesió”.



L’agenda de l’esdeveniment, organitzat per la Federació Internacional de Motociclisme, va començar a desenvolupar-se ahir dijous amb els tres entrenaments lliures per categoria, exercicis que continuen hui divendres com a preàmbul dels entrenaments cronometrats de demà dissabte, jornada en la qual ‘Cuna de Campeones’ té previst realitzar la seua primera carrera, en la qual participaran 22 pilots.



Les proves del diumenge poden seguir-se en directe per televisió a través de DAZN. L’equip valencià, amb seu en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, conclourà el cap de setmana amb la segona carrera del Campionat ‘Cuna de Campeones’ de PreMoto4, un torneig que començarà el mateix diumenge a les 17 hores.