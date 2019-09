El Pla Director convertirà Mislata en una ciutat intel·ligent

Connect on Linked in

La regidoria d’Innovació i Agenda 2030 està acabant de desenvolupar el projecte definitiu que convertiria a Mislata en una ciutat intel·ligent, fent ús de les noves eines tecnològiques per a viure una transformació digital que implementarà noves mesures de govern obert.



Per a Bielsa, “el nostre projecte polític per a aquest mandat està centrat en el desenvolupament sostenible, la innovació i els avanços tecnològics, i són molts els projectes que posarem en marxa perquè en els pròxims anys Mislata siga una vertadera ciutat intel·ligent, que facilite gestionar els nostres propis recursos i l’accés a tots els tràmits per part de la ciudanía”.

Com reflectia el sondeig anual que va presentar el consistori fa uns dies, els principals problemes detectats per la ciutadania deriven del fet de ser la ciutat més densa d’Europa. Amb 44.000 habitants en poc més de dos quilòmetres quadrats, ara Mislata ha decidit “convertir un problema en una oportunitat, per això serem pioners a posar en marxa un Pla Director de ciutat intel·ligent, o smart-city, que ens permeta millorar com a ciutat recolzant-nos en la tecnologia”, explica Martín Pérez, regidor d’Innovació i Agenda 2030.



El projecte està en l’última fase de treball, després de diversos mesos d’anàlisis i disseny de les línies estratègiques a seguir. En concret, l’acció es reflectirà a centralitzar l’administració electrònica que en la pràctica totalitat de tràmits ja està en funcionament, la simplificació de procediments de gestió i l’elaboració d’apps tecnològiques que ajuden, sobre la base d’estadístiques, a facilitar la vida a la ciutadania en aspectes com la il·luminació intel·ligent, trobar aparcament o accedir a canals d’informació directa entre els serveis municipals i la ciutadania.

A més, aquest projecte serà un nou al·licient per a impulsar noves eines de govern obert. Per a Martín Pérez, amb aquest projecte “aspirem a crear nous fluxos d’informació, estalviar costos de l’administració i accelerar la implementació dels objectius 2030 fixats per l’ONU. Però sobretot, aspirem a continuar millorant el dia a dia de la gent que viu i treballa a Mislata”. Per a desenvolupar tots aquests projectes, l’Ajuntament farà una forta inversió de prop de mig milió d’euros en l’any vinent; i continuarà implementant mesures per a convertir a Mislata en la primera ciutat intel·ligent de l’àrea metropolitana.