El Pla Personalitzat de Pagament d’Impostos Municipals d’Almussafes registra 141 adhesions

Les persones la petició de les quals ha sigut acceptada abonaran els tributs en deu terminis que es carregaran entre febrer i novembre



L’objectiu d’aquesta iniciativa és “facilitar i flexibilitzar” aquest tràmit enmig de la crisi provocada per la pandèmia

Un total de 141 contribuents participen a partir d’aquest 2021 en el nou Pla Personalitzat de Pagament d’Impostos Municipals d’Almussafes, una modalitat per a complir amb les obligacions fiscals sorgida després de la crisi sanitària del Covid-19 i la seua conseqüent crisi econòmica. D’aquesta manera, els veïns i les veïnes la petició de les quals ha sigut acceptada pagaran tots els impostos dependents de l’Ajuntament en 10 quotes d’igual quantia entre febrer i novembre. L’objectiu, segons la regidora d’Hisenda, Mar Albuixech, és plantejar un mètode de cobrament “més flexible i estable, en el qual les quantitats a pagar de colp siguen més baixes que fins ara”. El consistori va modificar a l’octubre l’Ordenança General de Gestió i Recaptació per a fer possible la iniciativa, que estarà activa per a les persones adherides de manera indefinida, sempre que es complisquen els requisits establits, i amb la qual no es cobraran interessos de demora.



L’Ajuntament d’Almussafes ha acceptat la incursió de 141 contribuents en el nou Pla Personalitzat de Pagament d’Impostos Municipals, una proposta de la Regidoria d’Hisenda nascuda arran de la crisi econòmica provocada pel coronavirus i amb l’objectiu de “facilitar i flexibilitzar els terminis de pagament dels tributs locals en un moment en el qual part de la ciutadania es troba en una situació incerta a causa de les actuals circumstàncies”, afirma l’edil responsable d’aquesta àrea, Mar Albuixech.



D’aquesta manera, els veïns i les veïnes adherides a aquesta modalitat de liquidació abonaran les taxes dependents del consistori, com l’Impost de Béns Immobles, l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, l’Impost d’Activitats Econòmiques o els guals permanents en deu terminis d’igual quantia que es carregaran entre febrer i novembre. La suma total a satisfer en concepte de tots els impostos corresponents en cada cas es dividirà entre deu mesos per a obtindre el cost de les quotes.



“Pensem que en una crisi com la que estem vivint pot ser molt útil per a la ciutadania comptar amb un mètode de cobrament més flexible i estable, en el qual les quantitats a pagar de colp siguen més baixes que fins ara. La prova de l’èxit d’aquesta nova mesura és que 141 contribuents han volgut sumar-se a ella, una quantitat que estic convençuda que augmentarà en els pròxims anys quan vaja popularitzant-se entre la població”, assenyala Albuixech.



El pla, l’adhesió del qual podia sol·licitar-se fins al passat 15 de gener, ha sigut possible gràcies a la modificació de l’Ordenança General de Gestió i Recaptació i les persones beneficiàries del mateix no pagaran interessos de demora ni hauran de tornar a sol·licitar aquesta opció en els següents exercicis, sempre que es complisquen els terminis i no existisca manifestació expressa en contra. En aquest sentit, l’edil afig que “amb l’eina, a més d’ajudar a les famílies amb la millora de la ja existent fórmula de fraccionaments, també busquem millorar la tramitació a nivell de gestió, d’ací ve que la validesa siga per temps indefinit”.



El consistori ha acceptat aquelles peticions que complien els requisits establits, entre els quals es trobaven no tindre deutes pendents amb l’administració municipal, que la quota mínima que resulte d’aplicar la suma dels citats tributs no siga inferior als 20 euros i que la domiciliació del pagament es fera en un únic compte.