El Ple aprova una declaració institucional d’agraïment a les persones i entitats que han col·laborat amb l’Ajuntament de València en la crisi sanitària

També s’ha donat llum verda a una de suport a les mesures d’estímul europees i una altra a la Convenció de l’ONU sobre els drets de les Persones amb Discapacitat

El Ple ha aprovat en el dia de hui, a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, una Declaració Institucional com a mostra “d’agraïment” a totes les persones i entitats que han col·laborat o estan col·laborant amb o des de l’Ajuntament de València, en prestar els seus servicis de manera directa o indirecta a la corporació. A més, tots els grups polítics han ratificat una Declaració Institucional amb la finalitat de mostrar el seu suport a les mesures d’estímul europees per a pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària així com reforçar la labor que exercix l’Oficina d’Ajuda Tècnica per a Projectes Europeus; i una de suport a la Convenció de l’ONU sobre els drets de les Persones amb Discapacitat.



Una Declaració Institucional d’agraïment que va dirigida a tot el personal funcionari de l’Administració Local, Autonòmica i Estatal; al personal laboral del consistori valencià; als organismes autònoms; a empreses municipals i personal de contractes municipals; pel seu “esforç i dedicació perquè el treball diari haja estat possible des dels domicilis i en els servicis declarats essencials de manera presencial”. Així mateix, els grups polítics municipals han mostrat el seu agraïment a totes les empreses privades que han estat o estan en l’actualitat col·laborant estes setmanes amb el consistori, amb “donacions i aportant la seua ajuda de manera altruista”.



Agraïments que s’han estès al personal sanitari, situats en el primer front tractant a les persones afectades per la COVID-19, així com la ciutadania que ha aportat el seu granet de sorra com a voluntaris i voluntàries i que “han permès mantenir viva la ciutat i a la societat valenciana”. Per tot això, el Ple ha plantejat realitzar un acte de reconeixement a totes les persones mortes a causa de la COVID-19 que hagen estat inhumades o incinerades a la ciutat de València.



SUPORT A MESURES D’ESTÍMUL EUROPEU

En un altre ordre de coses, el consistori ha mostrat la seua “solidaritat” amb els ciutadans i les ciutadanes europees que “han sofert i estan sofrint les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19”. Una Unió Europea que tots els grups polítics han manifestat que “pertànyer a ella enfortix la nostra democràcia i ens unix en un projecte comú de pau, prosperitat i cooperació”. En este sentit, el Ple ha ratificat una Declaració Institucional per a “donar suport a la negociació per a l’adopció de mesures decidides d’estímul europeu que permeten superar esta crisi reduint el cost social i permetent una recuperació econòmica”; així com han mostrat “el nostre compromís per a la captació de fons europeus”.



Una Declaració Institucional en el qual el Ple ha assegurat que reforçaran el treball que exercix l’Oficina d’Ajuda Tècnica per a Projectes Europeus amb la

finalitat de convertir-la en “una veritable oficina de promoció europea que aglutinie la gestió i cerca d’ajudes europees tant d’este ajuntament com del sector públic local, perquè així servisca com a vehicle tant de promoció com d’espai d’informació sobre les oportunitats per a joves, empreses i institucions valencianes que oferix la Unió Europea”.

SUPORT ALS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

En últim lloc, i no per això menys important, tots els grups polítics de l’Ajuntament de València han donat llum verda a una Declaració Institucional de “suport, reconeixement i respecte” a la Convenció de l’ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat. L’objectiu és contribuir al “coneixement, difusió i presa de consciència” sobre esta Convenció així com “els seus principis, valors i mandats estenent la cultura i la pràctica dels drets humans a l’esfera de les persones amb discapacitat, establint un marc referencial en defensa dels mateixos i que facilite i permeta la Plena Inclusió”.



És en definitiva, una “crida” perquè els poders públics, agents socials, operadors econòmics, mitjans de comunicació i en general tota la societat “complisquen amb els protocols i mandats de la Convenció, sent un element “vertebrador i potenciador” dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Cal recordar que a petició de moviment CERMI, el Govern d’Espanya va aprovar al febrer del 2019 la declaració oficial del 3 de maig com a Dia Nacional de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, a l’ésser la data en la qual va entrar en vigor este tractat, en 2008.