El Ple d’Alboraia aprova la felicitació a dos agents de Policia Local

El Ple de l’Ajuntament d’Alboraia del 25 de juliol va aprovar per unanimitat la felicitació a dos agents de la Policia Local del municipi, Miguel López i Jerónimo Miralles, per la seua actuació durant el 9 de juny, dia en què van auxiliar a un home de 65 anys que va poder salvar la seua vida per la constáncia dels agents en practicar-li la RCP el que li va permetre mantenir les constants vitals fins a l’arribada de l’ambulància per al seu trasllat a l’hospital.

Durant la part resolutiva del ple, la corporació també va aprovar de manera unànime la signatura de l’agermanament amb el poble italià Santa Lucia di Piave, ja que és un important intercanvi cultural, social i fins i tot econòmic, que ha de fomentar la convivència entre pobles d’Europa.

A més es van aprovar diversos temes com el calendari escolar de l’escola infantil municipal o l’adhesió a la central de contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i es va aprovar la pròrroga durant un any dels serveis de neteja dels edificis i dependències municipals per a donar temps a un nou estudi del servei.



Quant a les mocions, es va aprovar la revisió de l’ordenança que regula les condicions de l’Escola d’Estiu a fi de millorar les condicions d’accessibilitat econòmica a les famílies amb diversos fills en edat escolar i la conciliació, entre altres possibles millores.

D’altra banda, es va aprovar també una moció per a estudiar la redacció d’una nova ordenança de mobilitat que reculla les moltes novetats que han aparegut en els últims anys i la regulació de les noves formes de mobilitat, com a patinets elèctrics o vehicles de lloguer. Una altra moció aprovada va ser la d’instar a la Conselleria a implantar com més prompte millor aules públiques de 0 a 3 anys en el municipi.



Quant a les Festes Patronals, el Ple va acordar fer reunions amb els col·lectius i tècnics afectats i revisar les condicions d’obertura de les casetes, amb l’objectiu d’evitar incidents i millorant el pla de prevenció per a les pròximes.



Finalment, es van aprovar mocions per a oposar-se al fet que l’AVE creue el municipi en superfície i l’estudi de la instal·lació de passos de vianants o algun semàfor en l’encreuament de Blasco Ibáñez amb el camí 20 en Patacona.