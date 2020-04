El ple d’Alzira rebutja la proposta de Vox per a suprimir la subvenció als grups polítics

Print This Post

–VOX Alzira propuso destinar el 100% de estos gastos al fondo social





En el pleno celebrado ayer todos los grupos políticos rechazaron la propuesta de VOX Alzira de suprimir la partida destinada a financiar los grupos políticos y destinar el 100% de la misma al fondo social, creado para ayudar económicamente a las personas que más lo necesitan como consecuencia de esta crisis.

Esta petición de suprimir esta partida no es nueva, VOX ya lo propuso en el pleno de septiembre de este año pasado y obtuvo la misma respuesta negativa por parte de el resto de formaciones políticas.

Nos duele ver como la solidaridad del resto de concejales del ayuntamiento desaparece en el momento que les toca directamente, o mejor dicho, desaparece el 50% restante de dicha solidaridad.

Entendemos que la solidaridad es un acto privado que cada uno, libremente, decide el momento, la forma y la cuantía de la misma, pero no se puede hablar de solidaridad cuando lo que pedimos otorgar a este fondo de solidaridad no es nuestro dinero sino de todos los alzireños que con el pago de sus presupuestos financian esta partida destinada a sufragar gastos que entendemos superfluos.

Y decimos gastos superfluos por no decir vergonzosos, no podemos consentir que los grupos políticos dispongan de un capital financiado por los impuestos de los ciudadanos y ver como esta asignación se gasta como en el caso del PSOE en sufragar cenas y comilonas que nada tienen que ver con la realización de sus funciones como grupo político.

Si accedemos al portal de transparencia dependiente del Gobierno de España cuyo enlace es: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/697426/document/387808

podemos ver algunos de los gastos justificados en el 2019 por la Sra Aguilar y demás grupos políticos que entendemos que no los deberían sufragar el conjunto de los ciudadanos, gastos como:



Bar Rte, M****e C***o – 105 €

Bar Rte, M****e C***o – 120 €

Bar Rte, M****e C***o – 110 €

Rte. E* R***e – 170 €

Bar Rte. A*****s – 80 €

Este es un ejemplo en lo que se gasta el PSOE de la Sra Aguilar el dinero obtenido de la subvención a su grupo político, hasta llegar a los 2.210€ cenas, comidas, gastos de representación a cargo de los contribuyentes.

No es una cantidad muy llamativa, es la justificación lo que duele y más por la situación económica hacia la que vamos, no podemos permitir que hayan familias que no puedan comer viendo como partidos políticos, que se hacen llamar progresistas, son incapaces de renunciar a prebendas otorgadas a sí mismos.