El Ple de de la Corporació Municipal d’Alaquàs va aprovar ahir els Pressupostos Municipals per a 2021 que ascendeixen a 21.340.745 euros

El Ple de la Corporació Municipal d’Alaquàs va aprovar ahir dijous 25 de febrer amb els vots a favor de PSPV-PSOE, Ciudadanos i Podem, l’abstenció de Compromís i els vots en contra del PP, els comptes per a l’exercici 2021 que ascendeixen a 21.340.745 euros. Es tracta d’uns pressuposts marcats principalment per les conseqüències generades per la pandèmia del COVID-19 i que tenen per objectiu principal contribuir a pal·liar els efectes d’aquesta crisi a més de continuar implantant una política de control de despesa.

Per a l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, “aquests són els pressupostos destinats a fer front a les conseqüències de la pandèmia. Hem fet un esforç per tal que la gestió dels recursos siga més eficient que mai i hem recompost el pressupost, tal i com ja férem l’any 2020, només declarar-se l’estat d’alarma, per tal de reajustar les partides i destinar el màxim possible a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies així com per ajudar a reactivar teixit comercial i empresarial del nostre municipi”. També ha volgut “agrair els grups municipals de Podem i Ciudadanos per l’altura de mires que han demostrat, ja que han apostat pel consens i la unitat per a eixir de la crisi per davant dels interessos particulars, que és el que la ciutadania espera dels polítics en moments d’especial gravetat com aquests.”

Les polítiques socials seran l’eix fonamental dels nous comptes que ara s’aproven. L’Ajuntament d’Alaquàs destinarà l’any 2021 un total de 450.000 euros, el triple que l’any 2020, a les ajudes destinades a cobrir les necessitats bàsiques de la ciutadania.

Pel que fa als impostos, l’Ajuntament d’Alaquàs ha decidit tornar a suspendre la taxa d’ocupació de la via pública per taules i cadires i reduir la taxa per ocupació de la via pública del Mercat Ambulant en un 30%, el que suposen 100.000€ d’inversió directa en estos sectors. A més, es congelen la resta d’impostos, taxes i preus públics.

El Consistori destinarà un total de 60.000 euros per a ajudes per a la promoció del xicotet comerç i un total de 91.546 euros a les Ajudes Parèntesi del Pla Resistir destinades als sectors que més greument han patit la crisi. A més, continuarà mantenint la dotació econòmica establida l’any 2020 per a les polítiques d’ocupació, igualtat i erradicació de la violència de gènere i del foment del mediambient i la lluita contra la crisi climàtica.

Donades les circumstàncies, l’Ajuntament d’Alaquàs ha reduït les inversions amb fons propis fins als 547.000 euros a conseqüència de l’increment de fons per a la protecció social i lluita contra la pandèmia. A aquesta quantitat s’han d’afegir les actuacions del pla d’inversions de la Diputació amb un total de 969.515€ i la inversió pendent del Pla Edificant que és de 1.179.728€. D’entre les inversions més importants per al 2021 destaquen el subministrament i col·locació de jocs infantils en parcs i jardins, l’execució d’un tram de vorera als carrers Santa Anna i Lanjarón, la remodelació de la piscina infantil, l’eliminació de barreres arquitectòniques en els itineraris per a vianants del PMUS, el reasfaltat de la zona central de calçada al carrer Sant Martí i la creació d’una nova zona d’esplai caní al parc de la Sequieta.

Pel que fa a la reducció del deute, l’Ajuntament d’Alaquàs destinarà en 2021 la quantitat de 1.129.119,11 euros, un 5,3% del pressupost municipal, per a la reducció del deute, que se situarà en acabar l’any 2021 en 24.662.071 euros.

Respecte dels ingressos, encara que hi ha reduccions de determinades taxes s’ha pogut mantindre el volum de l’any anterior donada la bona marxa de l’activitat industrial al nostre municipi. La imminent posada en marxa del sector VI del polígon industrial dels Mollons suposarà uns ingressos pròxims als 450.000€. Així mateix, s’instal·laran dos nous restaurants de menjar ràpid i un nou supermercat a la població que també suposarà creació d’ocupació i més ingressos per a la població.