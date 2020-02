Connect on Linked in

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat una proposta alternativa a la moció sobre el Port de València presentada pel Grup Popular, en la qual es valora positivament «la renúncia del Port de València a dragar el canal d’accés, així com la supressió de la construcció del nou dic d’abric. La renúncia a estes obres suposa una millora considerable en totes les afeccions de les obres del Port sobre les platges del Sud de València», ha afirmat l’alcalde Joan Ribó. També s’ha aprovat el suport de la corporació a les iniciatives per a regular la despenalització de l’eutanàsia



La proposta alternativa sobre el Port de València ha sigut defensada per l’alcalde, Joan Ribó. Ja abans de començar la sessió plenària, l’alcalde ha manifestat que «pensem que estes renúncies són un pas important, al qual estic molt satisfet d’haver contribuït amb algunes actuacions meues, perquè ajuden la sostenibilitat del Port».



En el segon punt de la proposta alternativa aprovat, s’insta al Port de València «perquè millore de forma significativa la mobilitat sostenible potenciant l’ús ferroviari, tal com s’està fent en la majoria dels ports europeus». Prèviament Joan Ribó s’ha referit al cas concret d’Hamburg i, fora d’Europa, al de Melbourne. “El que li demanem al Port és que faça una aposta pel ferrocarril».



En el tercer punt se sol·licita al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que «agilitze al màxim les obres del canal d’accés, la nova estació, el túnel d’accés al Nord i la prolongació del túnel de Serradora, amb la finalitat d’avançar en el Corredor Mediterrani i poder emprar el túnel de Serradora fonamentalment per al transport ferroviari de mercaderies tant per al Corredor Mediterrani com per a connexió del transport ferroviari del port de València cap al Nord i el corredor cap al Cantàbric».



En la moció inicial, defensada per María José Catalá en representació del Grup Popular, se sol·licitava que «l’Ajuntament mostre el seu suport exprés i inequívoc al projecte d’Ampliació Nord del Port de València com a element estratègic per a l’economia i competitivitat de la ciutat, després dels canvis anunciats i la vigència de la DIA de 2007».

El representant de VOX Vicente Montañez ha assenyalat que «cal no posar pals a les rodes ni traves en les inversions», abans d’anunciar el vot favorable a la moció inicial, igual que el representant de Ciutadans, Fernando Giner.



Per part de l’Equip de Govern han intervingut Sandra Gómez i Joan Ribó. La primera ha insistit en que «l’ajuntament no és competent per a decidir si és necessària una nova DIA, perquè això és competència del ministeri de Transició Ecològica. L’Ajuntament ni bloqueja ni desbloqueja». Ribó ha criticat que en les intervencions dels grups d’oposició «no hi ha cap referència a l’afecció de les platges», i ha afirmat que «hem d’apostar per una mobilitat sostenible del Port». Igualment ha recordat que «mai he dit no a l’ampliació del Port, sinó que hem de fer les coses bé i amb seguretat jurídica, i que les obres no suposen una afecció negativa al nostre terme municipal». També ha afegit que «el problema que tenim ara és fonamentalment la mobilitat»



La proposta alternativa ha tirat endavant amb el vot afirmatiu dels i les integrants del Govern del Rialto, mentre la resta dels grups s’ha abstingut.



DESPENALITZACIÓ DE L’EUTANÀSIA



El Ple ha aprovat igualment una moció per a regular la despenalització de l’eutanàsia en el Congrés dels Diputats subscrita pels dos grups municipals, Compromís i Socialista, que integren el Govern del Rialto. La regidora Elisa Valía ha defensat un text on s’afirma que, a més de «donar suport a les iniciatives presentades per a regular la despenalització de l’eutanàsia en el Congrés dels Diputats, l’Ajuntament de València impulsarà la divulgació dels drets que permeten als ciutadans i ciutadanes a afrontar el procés de morir en dignitat segons les seues creences i decisions”.



Valía ha insistit que la moció «va de dignitat, integritat, llibertat i respecte a les persones”, per a afegir més tard que la regulació de l’eutanàsia «és una demanda social de tots, també de la immensa majoria que mai utilitzarà la futura llei», i ha acusat els grups Popular i VOX, que han votat en contra, de «estar desenfocant el debat». Javier Copoví, de Ciutadans, que també ha donat suport a la moció, ha dit que l’eutanàsia «ha de ser regulada amb serietat, treballant de manera exhaustiva perquè hem de respectar drets constitucionals. Ha de ser una regulació «que permeta triar amb llibertat i que siga garantista per als professionals de la sanitat».



El regidor Gosalbez, de VOX, al anunciar el vot negatiu del seu grup ha assenyalat que la regulació de l’eutanàsia és «legislació de la mort per a la mort, canviar la cultura de la vida per la cultura de la mort», mentre que Marta Torrado, del Grup Popular, ha afirmat que «la seua moció no aporta valor més enllà de la seua intencionalitat política» i ha assegurat que el seu grup «aposta per les cures pal·liatives que milloren la qualitat de vida del malalt i alleugen el seu sofriment».



La moció s’emmarca en “la defensa de la vida, però no l’obligació de viure quan erosiona la integritat física o moral, segons el parer de la persona que pateix”. La de l’Eutanàsia és qualificada com «una llei necessària perquè afecta a drets fonamentals reconeguts en la Constitució, com el dret a la vida i la integritat física i moral, la llibertat ideològica, la llibertat de consciència i el dret a la intimitat”, s’afirma en el text de la moció aprovada.



SUPORT AL SECTOR AGRARI



Finalment ha tirat endavant, amb el vot unànime de tota la Corporació, la declaració institucional de Suport al Sector Agrari Valencià, en la qual s’argumenta que “les causes que estan motivant les protestes unànimes del sector agrícola i ramader en la nostra Comunitat són la crisi de rendibilitat en la majoria de les produccions agropecuàries i els constants incompliments de compromisos adquirits”. Això ha provocat que en la Comunitat Valenciana i, a la nostra ciutat, s’abandonen terres per al cultiu, que ens quedem sense relleu generacional, amb una població agrària a València en la qual un 67% és major de 55 anys, que es perda superfície agrària de regadiu, que no es duguen a terme les inversions hidràuliques necessàries i existisca un dèficit de balanç continuat entre primes i indemnitzacions de les assegurances agràries”.



L’Ajuntament de València s’ha compromès a “atendre i donar trasllat a les reivindicacions fetes pel sector agrari en el manifest publicat el 14 de febrer de 2020”, en el qual se sol·licitava implantar una assegurança de costos/ingressos agraris; activar mesures de gestió de crisi; el desenvolupament normatiu de “totes les possibilitats d’excepció en matèria de competència que permet la PAC”; la posada en marxa d’un “Pla de reconversió i reestructuració” per als sectors agraris en crisis; la “simplificació i harmonització” de la normativa ramadera; una actualització del sistema fiscal agrari; la revisió del Codi Penal per a “millorar la lluita contra els robatoris”; o una Llei d’Emergència “per danys de fauna sobre l’agricultura i ramaderia”, entre altres.



“Donarem suport a les mesures urgents i reptes per a fer front a la crisi del sector agrari anunciades pel Govern el passat 24 de febrer”, s’afirma en la moció. L’Ajuntament es compromet a “continuar aprofundint en les ajudes directes i indirectes al nostre sector primari, com les bonificacions en tributs municipals ja vigents en matèria d’agricultura”, i a “incrementar la vigilància de l’horta per a evitar tant robatoris com abocaments”. En este sentit, s’inclouen accions concretes com les actuacions de dragatge i neteja de les séquies de la Reina i La Sequiota (Albufera), o les millores en les infraestructures agrícoles del nostre terme municipal “en contacte permanent amb el Consell Agrari Municipal”.