El Ple del Consell declara la paella valenciana com a Bé d’Interés Cultural Immaterial

Connect on Linked in

El Ple del Consell ha aprovat un decret pel qual es declara Bé d’Interés Cultural Immaterial la paella valenciana, com a l’art d’unir i compartir. Són moltes les versions i modalitats que ofereix aquesta recepta i per això, en els últims anys, han sorgit plans d’actuació i entitats per a la seua promoció i reconeixement. Així ho ha explicat la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, després del Ple del Consell.



El decret recull la denominació principal del que és ‘paella valenciana’ així com l’elaboració d’aquesta recepta, que té diverses variants al llarg del territori valencià. Així mateix, s’hi descriu la manera de cultivar i recollir l’arròs, les diferents tècniques per a elaborar la paella, així com el simbolisme que aporta aquest plat en els menjars familiars.

La paella data del 220 a.C., quan Alexandre Magne va dur l’arròs a Europa. Des d’eixe moment, este ingredient ha sigut el centre dels plats típics dels pobles valencians. A partir del segle XX, amb la globalització, la paella i les seues variants s’han estés per tot arreu del món.



A més de la declaració com Bé d’Interés Cultural, el decret estableix una sèrie de mesures de protecció i salvaguarda del bé, que es concretaran en actuacions per a realitzar tasques d’identificació, descripció, estudi i documentació del bé, incorporar testimonis disponibles amb suports materials que garantisquen la seua protecció i preservació o vetlar pel desenvolupament normal així com per la transmissió a generacions futures.