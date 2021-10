El ple extraordinari de Bonrepòs i Mirambell aprova les bases de les ajudes de menjador i una modificació pressupostària de 30.000 euros

Connect on Linked in

Carmen Montesinos va prendre possessió com a nova regidora del Grup Compromís

L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell va celebrar ahir, 27 d’octubre, un ple extraordinari en el qual Carmen Montesinos Orts va prendre possessió com a nova regidora del Grup Compromís, en substitució de Rosella Antolí Santolària i prèvia renúncia anticipada de Doménec Hurtado i de Josep Ros.

Durant la sessió plenària també es van aprovar, per unanimitat, les bases reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques destinades al finançament parcial del cost del servei del menjador escolar de l’alumnat del CEIP Mare de Déu del Pilar de Bonrepòs i Mirambell per al curs 2021-2022. Per a aquestes ajudes, que s’han aprovat per segon any consecutiu, el Consistori ha destinat una partida pressupostària de 11.500 euros.

Una vegada transcorregut el termini de publicació preceptiu en el diari oficial corresponent es procedirà a l’aprovació de la convocatòria d’aquestes ajudes econòmiques perquè les famílies puguen sol·licitar la beca.

Així bé, per a optar a les ajudes els menors han d’estar matriculats en algun curs d’infantil o primària del CEIP Mare de Déu del Pilar i estar empadronats en el municipi.

A més, les persones sol·licitants hauran de justificar que no perceben cap mena d’ajuda de menjador de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per al curs 2021-2022.

D’altra banda, els menors beneficiaris hauran d’assistir mínim 4 dies a la setmana al menjador i els ingressos familiars referits a l’exercici 2021 no poden superar el llindar de renda que s’estableix en les bases de la convocatòria.

Un altre dels punts del dia que es va aprovar per unanimitat en el ple va ser una modificació pressupostària per majors ingressos sobre els inicialment pressupostats.

D’eixos ingressos, 7.000 euros han sigut destinats a la Instal·lació de càmeres de vigilància al Parc dels Paellers, una inversió necessària després dels continus actes vandàlics que es produeixen en les instal·lacions. D’altra banda, s’han destinat 8.700 euros a la substitució del sistema de so i monitor d’àudio del Saló de Plens, que actualment es troba deteriorat i produeix problemes de so.

A més, amb l’objectiu de millorar la imatge del Trinquet i retre homenatge a Paco Cabanes, El Genovés, considerat el millor pilotari de la història, s’han destinat 3.000 euros en la realització d’un Grafiti en la paret exterior del Trinquet.

Finalment, s’han adjudicat 1.500 euros per a nou arbratge, 4.800 euros per a la compra de material destinat a la realització d’obres i reparacions i 5.000 euros per a l’adquisició i instal·lació de mobiliari urbà.