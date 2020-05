Connect on Linked in

El Ple ha apel·lat en el dia de hui a treballar en el marc del Pla de Reconstrucció per a la ciutat de València, en el qual s’integraran aquelles mesures “necessàries” per a afrontar l’escenari posterior a la COVID-19. Així ho ha aprovat la majoria del Ple en una moció alternativa a la presentada pel grup Municipal Vox, que ha estat defensada pel regidor de Comerç, Carlos Galiana, i que ha comptat amb el vot negatiu de Vox i les abstencions del Partit Popular i Ciutadans.

El regidor de Comerç, Carlos Galiana, ha remarcat que “la nostra moció alternativa es fa amb la finalitat de debatre una eixida econòmica, social i sanitària, emplaçant a totes les forces polítiques en un Pla de Reconstrucció per a la ciutat de València”. A més, Galiana ha recordat que el Govern municipal “hem aprovat nombroses ajudes per a sectors, entre ells l’hostaleria” per al qual es destina 2’6 milions d’euros enguany en concepte de la supressió de la taxa de taules i cadires per l’ocupació de l’espai públic amb les terrasses.

Així s’ha expressat en la defensa d’una moció alternativa a la del Grup Municipal Vox, que ha estat presentada pel regidor José Gosálbez i que perseguia un augment en les ajudes dirigides a l’hostaleria. En la seua proposta ha defensat que la suspensió del cobrament de la taxa de taules i cadires durant tot el que queda de 2020 és “insuficient” i, per això, ha sol·licitat que esta excepció de la taxa de taules i cadires s’estenguera fins al 31 de juny de 2021 i la seua consegüent incorporació en els pressupostos. “La crisi ens ha colpejat tremendament amb duresa a tots els valencians i les valencianes, especialment a este sector i per això cal tirar-los una mà”, ha conclòs Gosálbez. El treball per a configurar el Pla de Reconstrucció per a la ciutat de València ha sigut, així mateix, l’alternativa que s’ha aprovat en el Ple a una altra moció presentada per Vox, en este cas defensada per Vicente Montáñez, que buscava de la mateixa manera dur a terme accions “extraordinàries per a pal·liar la desfeta econòmica patida pel sector de l’hostaleria de la ciutat” a causa de la no incursió en la fase 1 de desescalada.

Montáñez ha subratllat que “es tracta d’una moció de solidaritat per a rescatar persones, rescatar a estos hostalers que van apostar per restablir la normalitat empresarial i als quals se’ls ha fet mal i hem de reposar-ho cobrint estes despeses”. Per la seua part, el regidor de Ciutadans Rafael Pardo, ha insistit també que “el retard en la passada a la fase 1 va suposar un perjudici en el teixit empresarial de la ciutat , especialment sagnant en l’hostaleria, que va fer inversions per obrir el més prompte possible”. En representació del Partit Popular, la regidora Paula Llobet ha insistit en la “necessitat” que l’Ajuntament de València “adopte mesures per a pal·liar un sector tan important com és l’hostaleria que, al costat del turisme, aporten el 15% de la riquesa nacional”.

INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA En un altre ordre de coses, ha estat rebutjada pel Ple la moció presentada pel Grup Municipal Vox que sol·licitava una bonificació del 95% de la plusvàlua de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU) per a tots els supòsits d’herència. L’equip de govern ha tombat la proposta malgrat el suport tant del Partit Popular com de Ciutadans. El regidor de Vox José Gosálbez, qui ha presentat la moció, ha manifestat que “busquem una fiscalitat justa i reduïda, que mai siga confiscatòria”. “Deien que venien a salvar persones i la situació actual és perfecta perquè permeten que els valencians i les valencianes que heretaran en esta època amb un cost fiscal que no siga bestial, ni confiscatori, ni il·lògic, perquè actualment la plusvàlua és excessiva i desproporcionada”, ha prosseguit Gosálbez.

Per la seua part, Paula Llobet (PP) ha mostrat el seu suport a Vox en compartir que “s’aplique una bonificació del 95% en plusvàlua en cas d’herència que portem defensant fa molt temps, de fet és una de les nostres propostes del programa electoral anant fins i tot un pas més enllà en la transmissió de les empreses entre familiars”. Des de Ciutadans, el seu regidor Rafael Pardo, qui també ha donat suport a la moció de Vox, ha qualificat l’impost com “el més injust probablement del sistema tributari espanyol”. El regidor d’Hisenda, Ramón Vilar, qui ha indicat que l’equip de govern rebutjaria la moció, ha avançat que “hem sol·licitat que es legisle amb major claredat este impost perquè creiem que li cal una actualització”. Així mateix, Vilar ha recordat que en l’Ordenança Municipal “en determinades circumstàncies la bonificació ja és del 95%” però “no estem per la labor de generalitzar esta bonificació per a qualsevol circumstància”, al mateix temps que ha demanat a l’oposició que “llisquen correctament l’Ordenança”.

LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT PER ALS VIANANTS La conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament de València ha estat un altre dels assumptes que han ocupat gran part del Ple celebrat en el dia de hui. Per això s’han debatut de manera conjunta la moció presentada pel Grup Municipal Ciutadans, que demandava la paralització de les obres de manera provisional així com la transparència en els processos per encàrrec del disseny provisional de la plaça; i la moció del Partit Popular sobre la remodelació viària i disseny tàctic de la plaça de l’Ajuntament. Ambdues han estat rebutjades per la majoria de regidors i regidores que composen l’equip de govern. El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi ha defensat que “la plaça més emblemàtica de València siga un espai per als vianants, per tal que els veïns i veïnes de València puguen disfrutar d’ella”. Ha recordat que en este moment s’ha fet una reordenació viària a la que seguirà un concurs d’idees per tal d’urbanitzar de manera definitiva la plaça.

Així mateix, ha apel·lat a l’oposició: “seguisc sense entendre què proposen: volen que tornen els cotxes? La gran aportació de l’oposició és que no tinguem un plaça de 12.000 m² i tornen 10.000 cotxes?”. “No sé si es lligen els papers o vénen ací a fer demagògia, però hi ha un concurs d’idees i un procés participatiu”, ha conclòs Grezzi. El regidor de Ciutadans, Narciso Estellés, ha defensat la moció del seu partit en afirmar que sol·liciten “una paralització provisional fins que les circumstàncies de la conversió de la plaça queden clares”. Estellés ha criticat que “és una plaça lletja que a ningú li agrada, que s’ha fet sense consens necessari. Darrere d’esta plaça roja està la negra, la d’un contracte a dit darrere de molts altres amb ocultació d’interessos i que es duga a terme ara quan “per la crisi de la COVID-19 no hi ha cap mena de necessitat, és quan la gent més està sofrint la crisi sanitària, social i econòmica”.

Per la seua part, la regidora del Partit Popular, María José Catalá, ha assenyalat sobre la seua moció que “no permetrem que això siga un instrument per a desviar l’atenció que tenim la pitjor crisi sanitària i social amb una intervenció vergonyosa”, qui ha afegit que “per molt que diguen que és una conversió a zona de vianants, hi ha una intervenció amb mobiliari urbà en un espai amb especial protecció patrimonial que no sabem si és o no respectuós”. En representació de Vox, el regidor Vicente Montáñez ha assenyalat directament al regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi de “vulnerar els meus drets com a regidor per a poder fer el meu treball legítim com a oposició” ja que “no m’ha donat els documents que li vaig sol·licitar”. “Demane al PSOE que recapacite i que encara que siga només per guardar les formes i la transparència, esclarisca esta contractació per a seguir amb l’obra”, ha conclòs.