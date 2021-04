El ple municial de València demana l’accés universal i gratuït a la vacuna de la covid-19 per aconseguir la immunitat mundial

Connect on Linked in

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat una moció presentada per l’equip de govern que sol·licita accés universal a la vacuna contra la covid-19 per aconseguir la immunitat global. L’hemicicle no vol que “la producció de vacunes es veja condicionada pel sistema de patents actual perquè la salut pública no pot estar en mans de les farmacèutiques”.

La proposta aprovada afirma que “la pandèmia de la covid-19 ha provocat una crisi mundial sense precedents, que s’ha cobrat la vida de més de 2,5 milions de persones arreu del món i ha comportat el col·lapse dels sistemes sanitaris i de l’economia a gran escala. Una crisi sanitària, econòmica i social que ha agreujat desigualtats i ha afectat desproporcionadament les poblacions en situació de major vulnerabilitat”.

Tot i això, “la moció planteja que s’han administrat ja més de 300 milions de vacunes contra la COVID-19 però només 10 estats concentren el 80% de les dosis administrades i en més de 100 països no s’ha posat ni una sola dosi”. Per este motiu, segons l’equip de govern, “atés que l’Organització Mundial de la Salut ha reconegut la immunització extensiva contra la COVID-19 com a bé de salut pública mundial”, el plenari ha acordat sol·licitar “cooperació a escala mundial i instar el govern espanyol i la Comissió Europea a assegurar que els drets de propietat intel·lectual no impedisquen que cap país garantisca el dret a la salut de la seua població”.

En este sentit, el ple de l’Ajuntament “fa una crida per tal que estats, empreses i organismes internacionals elaboren i apliquen polítiques per a garantir la disponibilitat, accessibilitat, assequibilitat, acceptabilitat i qualitat dels productes sanitaris contra la COVID-19 per a totes les persones, garantint la seua gratuïtat i sense discriminació de cap mena, eliminant els obstacles en tots els països”.

La moció ha tingut el suport de Compromís i PSPV-PSOE. Partit Popular i Ciutadans s’han abstingut i VOX ha votat en contra. El regidor de Compromís, Pere Fuset, considera que “allargar la pandèmia és un risc per a la població mundial i, per a evitar això, cal una vacunació integral”. Per a Fuset, “cal alliberar temporalment les patents per deixar de competir i passar a cooperar”. Per la seua banda, el regidor socialista Borja Sanjuán ha destacat que “els valencians no som una illa, emmalaltim per les mateixes causes i morim de les mateixes malalties a una banda i altra de la frontera”.

La regidora popular María José Ferrer ha assegurat que “la proposta és tan benintencionada com complexa perquè ha de conjugar el bé comú amb la garantia de tots els drets”. El regidor de Ciutadans, Javier Pocoví, “considera que la vacuna és un bé públic global que ha de ser universal i gratuït”.

Per la seua banda, el regidor de Vox, José Gosálbez, que ha votat en contra, creu que “mentre hi haja un sol ciutadà espanyol sense vacunar, no ens podem dedicar a exportar vacunes”.

Per part del públic convidat ha intervingut Milagros Font, representant de l’Associació per a la Cooperació entre Comunitats (ACOEC), qui ha sol·licitat l’alliberament de les vacunes “perquè en temps de pandèmia no pot estar en vigor la llei del mercat”.

FORMACIÓ EN LA DISCAPACITAT

El Ple de la corporació ha aprovat per unanimitat implementar de forma urgent un pla de formació amb perspectiva de gènere per a formar els treballadors municipals en el tractament a les persones amb discapacitat, especialment “en matèries com la diversitat, conductes, praxis d’actuació adequades i protocols d’intervenció”. Igualment, la moció aprovada demana que s’intensifiquen les campanyes municipals per visibilitzar la discapacitat així com per fomentar la inclusió, la no discriminació i la diversitat social”.

La moció ha estat plantejada inicialment per Ciutadans i ha rebut el suport de tota la corporació. El regidor Javier Copoví, del grup municipal de Ciutadans, creu que “la mala praxi d’alguns servidors públics davant la discapacitat és conseqüència de la manca de formació del personal funcionari”. La regidora de Benestar i Drets Socials, Isabel Lozano, ha mostrat la conformitat de l’equip de govern amb la proposta i ha avançat que “treballem ja en una campanya informativa sobre l’ús de les places d’aparcament per a les persones amb discapacitat”. Per part del Partit Popular, Marta Torrado considera que “el respecte i el coneixement de les diferents discapacitats és un principi rector de la funció pública”. Per últim, el regidor de Vox José Gosálbez creu que “totes les persones són iguals i tenen la mateixa dignitat”.

Durant el debat ha intervingut per part del públic Luis Vañó, del Comité de Representants de les persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV), qui ha afirmat que “l’administració pública ha de tindre un comportament plenament inclusiu, que suprimisca barreres i estereotips i facilite la integració”.

DECIDIMVLC

Per últim, l’equip de govern ha aprovat amb els seus vots una moció per “refermar el compromís d’esta ciutat amb els pressupostos participatius DECIDIMVLC com a ferramenta de democràcia directa i priorització d’inversions en la ciutat”. La moció respon a la proposta presentada per l’oposició sobre la instal·lació d’arcs xinesos al barri de la Roqueta. La regidora de Participació Ciutadana, Elisa Valía, ha assegurat que “l’oposició ataca l’essència de la participació ciutadana” i ha dit que “parlarem amb tots els afectats abans d’executar cap projecte”.

La regidora del PP, María José Ferrer, creu que “la Roqueta no és un barri xinés perquè la població xinesa només representa el 8% del barri”. Per la seua banda, el regidor de Ciutadans, Javier Pocoví, sol·licita que “s’instal·le un arc temporal i no permanent que es col·loque en cada any nou xinés”. Per part de Vox, José Gosálbez, creu que “el projecte ha creat un conflicte social i no s’ha d’executar”.