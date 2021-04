El port de València, una maleida ampliació

Print This Post

Ciutat-port qualifica de gravíssim que el ministeri tracte d’eludir responsabilitats davant una ampliació del port de València il·legal que es podria evitar a més exigeix que es faça públic l’informe que justifique la decisió de Ports de l’Estat, així com el projecte definitiu de les obres que pretén realitzar

Ports de l’Estat cediria a l’Autoritat Portuària de València l’última paraula sobre la necessitat o no de tramitar una nova avaluació ambiental per a poder dur a terme una macro ampliació del Port de València acció que Ciutat Port considera com mala actuació

A més a més, segons la nota difosa des de Ports de l’Estat i les declaracions del seu president, Francisco Toledo, seria a la mateixa APV a la qual correspondria ara pronunciar-se sobre la necessitat o no d’una nova avaluació ambiental, amb el que no sols l’organisme estatal “eludeix les seues responsabilitats” sinó que converteix a la APV, promotora de la macro ampliació, en jutge i part interessada de la resolució final a adoptar

La Comissió confessa estar farta de declaracions i compareixences dels responsables de la APV, mentre segueixen sense contestar-se de manera individual i raonadament les al·legacions ciutadanes presentades fa més d’un any i ni tan sols s’ha fet públic el projecte definitiu de la macro ampliació

Una vegada conegut el contingut de l’informe de Ports de l’Estat i a la vista de les decisions que adopte l’Autoritat Portuària de València, la Comissió Ciutat-Port afirma estar disposada a mobilitzar a la societat civil i acudir als tribunalsç

Una decisió molt important per a la ciutat que l’Ajuntament de moment deixa en l’aire