El portaveu d’Esports del GPP Luis Martínez recalca la “absència d’informes tècnics per a la paralització”

És molt trista que el Consell només reconsidere les seues posicions infundades quan hi ha mesures de pressió”

El portaveu d’Esports del Grup Popular, Luis Martínez, ha assenyalat que “el Consell ha d’aprovar ja la volta a les competicions esportives perquè no hi ha cap informe que justifique ajornar les competicions esportives”.

Martínez ha mostrat la seua satisfacció per l’anunci de rectificació del Consell, però ha demanat “que es faça efectiu ja. Resulta grotesc escoltar a Puig demanar ara criteris científics i no polítics en la vacunació quan ell adopta les decisions sense gens de rigor tècnic com hem vist en aquest cas”.

“El Consell va decidir el tancament de les competicions esportives fins a mitjan abril sense cap informe que l’avalara. Ara sembla que Sanitat es mostra favorable al fet que comencen en una setmana, però segueix sense aprovar-ho mentre Marzà contínua en silenci. Tan sols hi ha una explicació per a aquesta incoherència permanent del govern de Puig: el Botànic només reacciona quan s’amenaça amb acudir als tribunals i es convoquen manifestacions. És molt trist que només reconsideren les seues posicions quan hi ha mesures de pressió”, ha indicat.

Per al portaveu popular, “actuen amb el sectarisme com a bandera, sense criteris tècnics que avalen les seues decisions perquè ningú pot pensar que en una pista de bàsquet hi haja més perill de contagi que en un centre comercial. Espanta la frivolitat amb la qual prenen les decisions sense adonar-se de la transcendència de les seues decisions i com afecten aquestes a la vida de les persones i al sector esportiu. No era igual obrir quinze dies o després com hem vist en els gimnasos o les instal·lacions esportives”.

Martínez ha recalcat la falta de credibilitat de Puig. “Deien que tenien informes que desaconsellaven l’obertura, però ara sembla que aqueixos informes ja no existeixen. En realitat, decideixen el que els dóna la gana i per intuïció, sense basar-se en criteris tècnics i específics sobre la incidència, els riscos de contagi i la seguretat sanitària”.

El portaveu popular ha assenyalat que “sembla que hi ha una discriminació per part del Consell a l’esport federat, en concret a les categories amateur i deporte base a les quals se li estava impedint reprendre la competició sense cap base. Som l’única autonomia a nivell nacional que té hui paralitzades les competicions esportives. El Consell s’ha dedicat a demonitzar i atemorir a un sector que s’ha demostrat que compleix”.

Martínez ha recordat que “la federació de futbol va suspendre el mes de gener la competició de manera voluntària. El futbol va donar suport a les mesures i ara aposta per una volta de competició segura, seguint els protocols de seguretat i aforaments que les pròpies federacions tenen elaborats en funció de cada esport i les seues instal·lacions. Es pot reprendre seguint unes regles i limitacions que garantisquen la seguretat”.

Finalment, Luis Martínez ha assenyalat que “s’està demostrant que igual que no existien informes tècnics que justificaren el tancament de gimnasos i instal·lacions esportives, ara tampoc s’ha esgrimit cap raó ni argument tècnic que avale que la competició seguisca parada fins a mitjan abril”.