El PP aconsegueix incloure en el PAM contra la COVID-19, la creació de “Torrent et Beca”

El Pla d’Actuació Municipal contra la Covid-19 recull entre les seues mesures diverses proposades del Pla Reactiva Torrent del PP, com “Torrent et Beca” o la borsa d’ocupació social

L’Ajuntament de Torrent ha presentat el Pla d’Actuació Municipal 2020 contra la Covid-19, que alberga diferents iniciatives que, abans i durant la situació actual d’alerta sanitària, des del PP de Torrent s’han anat presentant. El document recull les idees i propostes que, des dels grups municipals en el consistori, s’han aportat i consensuat en una comissió especial creada per a aquest fi.

Els populars van aportar a aquesta comissió diferents propostes per a incorporar al Pla d’Actuació Municipal, entre elles la creació d’una borsa d’ocupació social o la implementació del programa “Torrent et Beca”. Aquest programa de pràctiques, dirigit a estudiants de Cicles Formatius i universitaris, pretén suplir l’anterior “La Dipu et Beca”, eliminat per a enguany per la Diputació de València.

“Amb aquesta iniciativa volem que, els estudiants torrentinos, no perden l’oportunitat d’aplicar l’aprés durant els seus estudis en una primera presa de contacte amb el món laboral, així com guanyar uns diners que en aquests moments es fa molt necessari entre les famílies de Torrent” afirma la Portaveu popular, Amparo Folgado.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de Torrent es beneficia durant l’època estival, com en anteriors anys, de nou personal en pràctiques, així com els estudiants accedeixen a un ús d’estiu a la seua ciutat. Amb això es completa el buit que suposa l’eliminació del programa “La Dipu et Beca”, que tants beneficis ha revertit durant més de 10 anys al consistori i als estudiants de Torrent.

Mesures recollides en el Pla Reactiva Torrent

Els populars també han vist com el Pla d’Actuació Municipal recull altres mesures del seu Pla Reactiva Torrent, que va ser presentat el mes passat, així com propostes fetes durant les Juntes de Portaveus per Amparo Folgado, o les ja recollides en un document presentat pel PP a través del Registre d’Entrada de l’ajuntament previ a la crisi sanitària, concretament el 12 de març.

Mesures com potenciar la desinfecció de llocs públics, el repartiment de màscares entre la població, foment del comerç local, ajudes a negocis per a la seua adaptació a la nova situació higienicosanitària, fraccionament i ampliacions de termini de pagament d’impostos municipals o la reactivació del servei TorrentBici, vénen recollides en el pla presentat per l’Ajuntament.

Malgrat això, la Portaveu del Grup Municipal Popular, Amparo Folgado, reconeix que mesures de vital importància, com la realització de test a la població general, la baixada de la contribució o la creació de la Brigada Forestal permanent del Vedat, ja aprovada en Ple l’any passat, no han sigut acceptades per al Pla d’Actuació Municipal.

“El nostre compromís amb el benestar dels torrentinos ens ha fet elevar totes aquestes propostes i donar suport al Pla d’Actuació Municipal, la qual cosa no lleva que continuem demandant al govern local l’execució de totes les propostes recollides en el nostre Pla Reactiva Torrent, com la realització de test massius a la ciutadania” apunta Folgado.