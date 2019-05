El PP adverteix que “Educació maquilla les dades d’escolarització per a ocultar que milers de famílies es queden fora del centre que volen”

Connect on Linked in

Beatriz Gascó presenta una bateria d’iniciatives en Les Corts per a conéixer les dades amb exactitud per municipis

“La informació que ofereix Conselleria és parcial i esbiaixada”

La portaveu d’Educació del Grup Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha assenyalat que “Educació maquilla les dades d’escolarització per a ocultar que milers de famílies es queden fora del centre que volen”.

Beatriz Gascó s’ha manifestat així després de conéixer-se hui les dades provisionals d’escolarització oferits per la Conselleria d’Educació per al pròxim curs. “Maquillen les dades per a ocultar el nombre de famílies que es queden fora de la primera opció triada”.

Gascó ha indicat que “és vergonyós que intenten manipular i enganyar a l’opinió pública, ocultant les dades sobre les milers de famílies que es queden fora de la que és la seua primera opció i que el curs passat va ser d’un 18%. Segons les dades oferides hui respecte al pròxim curs 19-20, almenys cinc mil famílies han quedat fora i no han pogut optar a l’opció triada, és a dir el 4,5% de les 111.914 sol·licituds en escolarització en infantil 3 anys. L’important d’aquest procediment és saber les persones a les quals no se’ls ha respectat el centre triat perquè que a una família se li assigne el quart o cinqué centre triat per a res suposa que s’atenga el seu dret a la lliure opció de centre”.

El Grup Popular presentarà una bateria d’iniciatives en Les Corts dirigides a la Conselleria d’Educació per a conéixer les dades amb exactitud i “demostrar la vertadera realitat a l’hora de triar centre educatiu ja que ocultant dades es pretén justificar una política educativa sectària, les conseqüències de la qual acaben pagant les famílies en una de les decisions més importants per als pares en la vida dels seus fills”.

En la iniciativa es pregunta pel nombre de famílies per municipis que no han pogut entrar en la primera opció triada i el percentatge de famílies que han sigut escolaritzats en diferents opcions, i també es pregunta pels centres més sol·licitats, tant de titularitat pública com concertats, per municipis.

“És evident que amb el model sectari de Puig són moltes les famílies que no poden entrar en el centre que volen per als seus fills”, ha indicat. “Des del moment en què no s’atén la seua petició, es vulnera el dret de les famílies i l’administració, lluny d’optar per un districte únic que amplie les possibilitats d’elecció, el fita cada vegada més”.

La diputada popular ha advertit que “des del PP farem una oposició constructiva, però no passarem coses o decisions amb les quals no es pot jugar i no es pot decidir per les famílies l’educació que volen per als seus fills”.

Per a Gascó “parlen de transparència des de la Conselleria però la informació que es dóna de les llistes provisionals d’estudiants admesos en els centres educatius sostinguts amb fons públics d’Infantil i Primària és parcial i esbiaixada”.