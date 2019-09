El PP adverteix que les cloradoras en el tram final de les séquies són un «pegat» que no solucionen els abocaments que arriben a les platges

Connect on Linked in

Hi ha ja quatre dispensadors de clor a Alboraia, tres a Meliana, altres tres al Puig i un altre en Pobla de Farnals



El Partit Popular de la província de València vol mostrar la seua preocupació pel continu tancament de platges en municipis del litoral al llarg de l’època estival per la presència d’altes concentracions del bacteri E-Coli sense que s’hagen donat explicacions convincents per part dels responsables polítics.

És més, tal com han anat informant els diferents grups municipals del PP en les localitats afectades, les mesures adoptades per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que dirigeix Mireia Mollà, són un «pegat» que no solucionen els abocaments que arriben a les nostres platges.

Aquestes mesures consisteixen a instal·lar dispensadors de clor en els trams finals de les séquies que aboquen les seues aigües al mar pel que no estan atallant el problema que es porta registrant tot l’estiu aigües amunt.

Hi ha registrats ja quatre dispensadors de clor a Alboraia, tres a Meliana, altres tres al Puig i un altre en Pobla de Farnals, sense que això supose que s’hagen solucionat els abocaments que fan pujar els nivells de concentració del citat bacteri fecal.



El tancament de la platja de Pinedo durant la jornada d’ahir –com també la de Guardamar de La Safor– demostra que la Conselleria segueix sense actuar amb diligència per a resoldre la crisi i «posa de manifest la inutilitat de la despesa» afrontada per a la instal·lació d’aquests dispensadors de clor que no tenen un altre objecte que actuar de forma temporal i amb els dubtes que ofereix abocar al mar aqueixes concentracions de clor com si d’una piscina es tractara.

El litoral valencià ha patit la pitjor crisi de tancament de platges dels últims anys i encara no s’han donat explicacions convincents per part dels responsables polítics, especialment de la consellera Mollà, qui primer va tirar la culpa als agricultors, més tard es va absentar de l’escena pública i no va informar del trencament en la conducció de l’emissari que expulsa aigües residuals mar endins i finalment ha optat per aquestes cloradoras que no resolen l’origen del problema.

Per això, reclamem que s’actue amb diligència, s’assumisquen les responsabilitats polítiques pertinents i els valencians deixem de donar una imatge del nostre litoral que resulta altament perjudicial per al sector turístic i per a la tranquil·litat de totes aquelles persones que gaudeixen cada any del nostre magnífic litoral.