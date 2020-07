El PP ‘Alzira advertix del perill en el Pont de l’Estret per la quantitat de fem i enderrocs depositats

Print This Post

L’abocador il·legal podria provocar un incendi, sent l’única via d’accés a les cases de camp d’eixa zona

El PP alzireny alerta del perill que està ocasionant la deixadesa del govern en el conegut com a “Pont de l’Estret” que és l’entrada i única eixida als habitatges disseminats de “les Valletes de Bru”.

En este punt es depositen il·legalment gran quantitat de deixalles d’obra, mobles, i restes de materials combustibles que poden suposar un perill a part de la brutícia i deixadesa que s’aprecia en la zona.

Els Populars alertem del perill d’incendi d’aquest abocador il·legal als peus de la muntanya i que seria fatal ja que en eixa zona es troba l’únic accés a nombrosos habitatges que en esta època estival es troben habitades.

Els populars hem traslladat a l’equip de govern que es retiren totes les restes d’abandons il·legals i que se sancione amb duresa als infractors ja que està advertida la prohibició amb un gran cartell. El govern ha d’actuar amb duresa i garantir el compliment de les ordenances per a mantindre la seguretat i neteja del medi ambient.

Des del Grup Popular demanem que es treballe de debò per la naturalesa, la seguretat de les persones i el compliment de les ordenances municipals, garantint als ciutadans la neteja de les zones de la nostra ciutat.