El PP Alzira demana un ple extraordinari per a ficar en marxa ajudes directes a la ciutadania

Connect on Linked in

“No podem seguir esperant a donar ajudes directes als autònoms, comerços o afectats per ERTE´s”

“No és suficient amb l´ajornament d´impostos, o molts alzirenys acabaran fent ús de Servicis Socials”



Des del Grup Popular de l’Ajuntament estem realitzant diferents propostes tant econòmiques, socials com sanitàries per a intentar ajudar a eixir de la crisi del #COVID19. Fins a hui havem realitzat 19 propostes, però moltes d´elles no s´han tingut en compter, no s´ens han contestat, o s´han valorat per part de l´alcalde a un mitjà de comunicació, però no a nosaltres directament. Des de el PP continuarem fent propostes perquè és la nostra obligació, però creguem que algunes no poden esperar ni un minut més.

Es tracta de les ajudes directes a autònoms, comerços, afectats per un ERTE o xicotets empresaris, molts dels quals ja s´ha anunciat que no rebran ajudes nacionals o autonòmiques fins a maig. És per això que demanem que convoque un Ple extraordinari del nostre Ajuntament.

Existeix la necessitat de realitzar un nou pressupost d’acord amb la crisi actual on tinguen cabuda les propostes que des de tots els sectors s’estan realitzant. És necessari que es contemple una baixada d’impostos i l’increment d’ajudes directes de manera urgent, així com prioritzar inversions.

En estos nous pressupostos s’han de modificar els ingressos a la baixa per la disminució, entre altres coses, dels impostos i també modificar les despeses destinades a les diferents partides per a poder augmentar les despeses dedicades a Serveis Socials, Sanitat, Comerç i Ocupació.

De la mateixa manera que trauen pit a través dels mitjans de comunicació del superàvit de 325.000 € de l’any 2019, els 300.000 € rebuts del Fons de Cooperació més els nous que ha anunciat la Diputació que traurà, ara és moment de destinar-los s ajudar a la ciutadania, reorganitzant les inversions previstes, decidir a quines partides es dedicaran estos ingressos extraordinaris així com els 8,2 milions d´euros existents en caixa a falta de rebre ingressos ordinaris com el provenint de les contribucions.

Des de l’inici de la crisi des de l’Equip de Govern tan sols s’ha pres decisions econòmiques respecte a l’ajornament d’impostos i tributs.

Un altre apartat que el ple extraordinari hauria de tractar és la disminució de la despesa en els òrgans de govern de la nostra ciutat, que haurien de ser un exemple en estos moments de crisis.



Partit Popular Alzira