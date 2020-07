El PP Alzira sol·licita l’obertura per les vesprades dels centres de salut

Així mateix s’han de reprendre les visites presencials i dotar de personal i mitjans tècnics que garantisquen la protecció dels professionals i usuaris



Mostrem el nostre suport als professionals sanitaris

Des del passat 1 de juliol van començar a obrir els centres de Salut en horari de vesprades, en concret a la Comunitat Valenciana, un total de 77 centres són els que han obert les seues portes en horari vespertí a fi de poder atendre els ciutadans. En el nostre departament de salut, només quatre centres s’han sumat a aquesta mesura com són Catadau, Cullera, Sueca i Alzira II.

Des del Partit Popular no entenem per què tenint dos centres com tenim en el nostre municipi, s’ha aperturat només un d’ells a la vesprada quan estem veient la quantitat de queixes veïnals que hi ha al no poder ser atesos, només en horari de matins, formant cues a la porta del centre sanitari i tenint molts problemes en les cites.

Són moltes les molèsties generades als veïns i més encara quan la majoria d’usuaris són d’avançada edat i aguanten cues amb les altes temperatures pròpies de l’època per a poder sol·licitar una cita perquè la cita per internet no funciona i que t’agafen el telèfon és una missió impossible.

Des del Partit Popular, hem presentat una moció al ple en la qual demanem que els dos centres de salut d’Alzira, s’òbriguen en horari de vesprades, de dilluns a dijous fins a les 19h segons es va comprometre la consellera de Sanitat per a compensar la reducció de l’aforament. També sol·licitem que es torne a implantar les visites mèdiques presencials als pacients que és fonamental per a un bon diagnòstic, duent a terme les revisions dels pacients crònics als quals no se’ls està revisant com es deuria.

És necessari també que els centres d’atenció primària, estiguen dotats de personal suficient així com dels mitjans tècnics pertinents, garantint en tot moment la seguretat dels professionals sanitaris, programant cites fins i tot realitzant el triatge per a poder determinar els possibles casos de coronavirus d’altres patologies.

Des de l’administració, s’han de posar els mitjans suficients per a garantir l’atenció dels usuaris, tant habilitant la petició de cita prèvia com la visita presencial, tot això garantint les mesures de protecció, posant l’accent a reforçar sobretot el personal en període vacacional perquè no afecte negativament els usuaris.

El Partit Popular d’Alzira, vol mostrar públicament el reconeixement als professionals sanitaris que malgrat totes les dificultats burocràtiques a les quals es veuen sotmesos, continuen donant tot de si mateixos per a lluitar contra aquest virus. També ens unim a les denúncies realitzades pel personal d’urgències de l’Hospital de la Ribera per la deficient gestió duta a terme des de la conselleria de sanitat.

PP Alzira