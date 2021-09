El PP critica la gestió desastrosa dels centres de Salut

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les cues per a accedir al Centre de salut són una falta de respecte als usuaris

Una de les pitjors conseqüència d’aquesta pandèmia ha sigut, des del primer moment, la gestió sanitària, i així ho portem denunciant els populars des de fa més de 18 mesos, ja que hem vist com s’han tancat els accessos a la medicina pública, negant el servei sanitari a la població de manera presencial, sent tractats telefònicament i retardant serveis i visites que fins i tot en més d’una ocasió ha costat la vida humana, i diem sanitat pública, ja que els centres privats han continuat funcionant amb visites presencials, ha de ser que els diners dóna la immunitat o potser que el sector privat està exempt d’acatar normatives absurdes publicades per la Consellera de sanitat, Ana Barcelo, que ordena al personal sanitari abandonar als pacients quan més els necessiten.



I ara, una vegada quasi superada o això diuen els nostres governants, ja que el nivell de contagis ha disminuït, seguim amb els mateixos problemes o més en la sanitat.



Considerem més que denunciable el fet que a les portes d’aquests centres de salut s’estiguen formant unes enormes cues, amb els pacients exposats a la calor, el vent i qualsevol altra adversitat climatològica, a més dels pocs escrúpols de tindre a gent gran dempeus esperant ser atesos.



El Partit Popular sol·licita es pose solució immediata a tots aquests problemes, els recordem que les persones que acudeixen als centres de salut, en la seua gran majoria són “malalts” i no poden ser tractats com l’estan sent.