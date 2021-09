El PP d’Algemesí lamenta que l’Ajuntament d’Algemesí oculte la Setmana de Bous en un vídeo promocional de la ciutat

Print This Post

L’Ajuntament d’Algemesí, a través de la Regidoria de Turisme ha llançat un “vídeo promocional de la ciutat” amb la finalitat de, segons publica el propi consistori, “presentar com mai s’havia fet el patrimoni cultural, natural i paisagístic d’Algemesí”.

L’audiovisual, que té una duració de 5 minuts i 37 segons no mostra en cap moment cap imatge de la Setmana de Bous d’Algemesí ni de la plaça de bous com a element arquitectònic d’un valor cultural i tradicional incalculable.

El portaveu popular, José Javier Sanchis, ha lamentat que un vídeo que ha costat quasi 4.400€ no represente la vertadera idiosincràsia de la ciutat i demana al regidor de Turisme, Edgar Bresó, que si no està disposat a representar a la seua ciutat com cal o li avergonyix una part de la seua història, que dimitisca.

Així mateix, li demana a l’alcaldessa que “pose ordre en el seu equip de govern, ja que és la màxima representant de la ciutat i no hauria de consentir este tipus d’atropellaments a una festa i a una tradició que, els agrade més o menys, identifica a la ciutat des del punt de vista cultural, turístic i també econòmic.”

#ENSENYALAPLAÇA

Davant la polèmica, el Partit Popular d’Algemesí ha iniciat una campanya en xarxes socials perquè els ciutadans puguen publicar fotografies relacionades amb la Setmana de Bous amb l’etiqueta #ensenyalaplaça.