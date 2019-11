El PP d´Alzira denuncia que el govern municipal es burla una vegada més dels agricultors

Connect on Linked in

Compromis-PSPV menyspreen als agricultors

Segueixen sense incloure una moció de AVA en el ple

El PP denuncia que el govern municipal es burla una vegada més dels agricultors al no passar en l’ordre del dia de l’últim ple, ja per segon mes consecutiu, una moció de AVA-ASAJA per a acordar una sèrie de punts que ajuden a solucionar els problemes que estan acabant amb l’agricultura local i comarcal.

Els populars pensem que és vergonyós que s’impedisca que progresse una moció que l’Associació AVA-ASAJA va presentar per registre d’entrada explicant mesures de suport a l’agricultura valenciana. Moció que ja s’ha aprovat en gran quantitat d’ajuntaments valencians.



El govern d’esquerres alzireño, està demostrant ser el principal enemic del camp valencià sense importar demostrar-lo públicament.

El PP demana al bipartit governant (Compromis-PSPV), que sense més excuses pose en l’ordre del dia del pròxim ple aquesta moció o haurà de donar explicacions de perquè, sense inquietar-los, han mostrat aquest odi al sector agrícola al més pur estil comunista.