El PP d’Alzira denuncia una vegada més l’abandó dels polígons industrials

Contenidors trencats, mal estat de calçades i brutícia deixen patent la mala gestió en Serveis Públics

El Partit Popular, lamenta l’estat en el qual es troben els polígons industrials de la nostra ciutat. No és la primera vegada que hem denunciat l’estat d’abandó i brutícia dels polígons però aquesta vegada, presenten un estat cada vegada pitjor, la qual cosa demostra el mal ús que des de l’Ajuntament, s’està fent dels Serveis Públics de la nostra ciutat.



Visitar qualsevol dels polígons industrials d’Alzira, causa vergonya aliena per la brutícia i deixadesa que presenten, vorades plenes de hierbajos que impedeixen en alguns trams el pas per les voreres, contenidors trencats, estris acumulats, calçades en mal estat etc.



Els populars alertem del mal ús que s’està fent dels fons públics per una clara falta de gestió de l’equip de govern municipal, el qual ha de posar-se les piles doncs a les queixes de brutícia en el nucli urbà i zones d’esplais, se sumen ara els polígons industrials on centenars de ciutadans es desplacen cada dia a exercir el seu treball.

Des del PP d’Alzira, demanem que el responsable de Serveis Públics, actue amb celeritat per a solucionar aquest problema vergonyós per abandó i deixadesa al qual està sumint la ciutat per la seua mala gestió.