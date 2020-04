El PP d’Alzira proposa deixar sense efecte l’Ordenança que obliga a reduir terrasses i substituir mobiliari a l’hostaleria

Connect on Linked in

Des que va començar l’estat d’alarma a causa de la crisi sanitària del Covid-19, des del Partit Popular venim proposant mesures per a mitigar les conseqüències econòmiques d’aquesta crisi sanitària.

En aquesta ocasió, la nostra proposada número 19 és la de la suspensió de manera indefinida de l’entrada en vigor de l’Ordenança d’Ocupació de Via Pública, que anava a tindre lloc ara a l’abril, i que de moment s’havia únicament “ajornat”. Ja en el seu moment el PP va ser l’únic partit que va votar en contra de la mateixa pels mateixos motius pels quals ara entenem que ha de paralitzar-se completament: la seua entrada en vigor suposava obligar inversions i a acomiadar a treballadors.

Un dels sectors més afectats en aquesta crisi és sens dubte l’hostaleria, els quals van ser els primers a tancar els seus negocis i es preveu que seran els últims a obrir-los. Al fet de no tindre ingressos, i haver de continuar pagant els seus impostos, amb l’entrada en vigor d’aquesta normativa quan òbriguen les seues portes hauran de realitzar inversions en mobiliari per a adaptar els seus locals, i a més acomiadar a treballadors en veure’s obligats a reduir l’aforament dels seus locals en haver de suprimir part de les terrasses.

Des del Partit Popular proposem al Bipartit que deixe sense efecte l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança de manera indefinida. “Es tracta d’una mesura que no necessita inversió i ajudarà molt als nostres autònoms i petites empreses”, assenyala Hernández.

Aquesta proposta, al costat de totes les altres que hem realitzat en matèria econòmica com la d’ajudes directes de fins a 1.000€, les hem presentades hui davant el Consell Assessor de Comerç de la nostra ciutat”.

