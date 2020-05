El PP d’Alzira proposa que és amplien ajudes a autònoms i mutualistes que s’han quedat fora dels ajudes locals

Connect on Linked in

Les primeres ajudes deixaran fora a la major part del teixit econòmic local



Mutualistes i autònoms al no tindre comerç no poden optar a les mateixes

Des del Partit Popular d’Alzira ja li comuniquem a l’Alcalde que la proposta de 300€ per autònom ens semblava insuficient i que a més s’havia gestionat molt tard, de manera que les primeres ajudes, amb sort, començaran abonar-se a la fi de maig, és a dir, dos mesos i mig després de l’inici de la pandèmia i la conseqüent paralització de l’economia.



A més de que economistes i assessors locals posen en dubte que aquestes siguen compatibles amb les ajudes autonòmiques o nacionals, la qual cosa sí que és clar és que aquesta ajuda local deixa fora de les mateixes a autònoms i mutualistes que no tinguen un comerç com a tal, és a dir, que la resta d’autònoms i tots els mutualistes que tinguen despatxos o petites empreses, no poden optar a aquestes.



És per això que la nostra PROPOSTA 27 consisteix a ampliar aquestes ajudes aprovades fins hui, per a posar en marxa un nou paquet d’ajudes directes a tots aquests professionals o xicotets empresaris que s’han quedat fora del primer paquet, ja que la situació de molts d’ells és igual de precària.



És per això que malgrat els desvergonyiments de l’Alcalde, així com la seua falta de comunicació amb el nostre partit i la resta de l’oposició, continuarem elevant propostes que entenem que són necessàries per a la nostra ciutat, en un moment en el qual la ciutadania demanda unitat entre tots, per la qual cosa aquestes han de ser el més consensuades possibles.