El PP d’Alzira proposa que l’hostaleria puga ampliar les seues terrasses sense cost per a suplir la reducció imposada del seu aforament

També sol·licitem que es facilite la ubicació de terrasses on fins ara es denegaven fins que els locals puguen utilitzar el seu aforament total

Ja vam proposar l’exempció del pagament de la Taxa d’Ocupació per tindre terrasses

Des del Partit Popular continuem amb les propostes. En aquesta ocasió, la número 25 va dirigida a l’hostaleria, els qui dimarts passat coneixien les condicions amb les quals podran reprendre la seua activitat, entre les quals es troben dur-ho a terme amb el 30% de l’aforament que tenien fins hui.



És per això que en la nostra proposta, i després de consultar amb hostalers de la nostra ciutat, consisteix en el fet que sense cap cost econòmic, puguen ampliar el servei de taules dels locals amb la separació deguda suplint la reducció d’aforament, ampliant les terrasses en la mesura que siga possible. De la mateixa manera, s’han de facilitar la instal·lació de terrasses on fins ara es denegava per tractar-se de Zona Blava per exemple, tot això sempre que no es perjudique els veïns ni als vianants.



Una altra mesura que ja vam proposar amb anterioritat era la d’exonerar de taxes d’ocupació de via pública amb taules i cadires a aquests negocis tot l’any, així com retornar l’import a aquells que ja l’han pagada, encara que de moment el bipartit només ha acordat que siga proporcional.



En el Partit Popular pensem que hauríem de proveir de guies de salut i protocols per a previndre futurs contagis. Com bé diuen els hostalers, no sols necessiten obrir sinó omplir els seus locals, per la qual cosa resulta fonamental que estiguen assessorats directament per l’Ajuntament.