El PP d’Alzira sol·licita al bipartit que fixe un calendari d’actes fallers ajustat a la covid

Si això no es produeix, part del nostre teixit productiu com el dels indumentaristas, desapareixeran



Presentacions i proclamacions a l’aire lliure o en espais grans s’estan duent a terme en ciutats com València

Dijous passat des del Partit Popular vam mantindre una reunió amb un dels sectors més castigats per la COVID, el dels indumentaristas. Després de no celebrar-se les falles el passat exercici, s’enfronten a un altre probable any en blanc, és a dir, sense cap ingrés, la qual cosa comportarà el tancament dels seus negocis.



Una de les seues exigències és que com en la resta de municipis importants amb falles, es fixe un calendari d’actes fallers ja, respectant totes les restriccions sanitàries vigents. Això sens dubte reactivaria a aquest sector, així com a la resta de sectors productius de la nostra ciutat i la facturació de la qual depenen en gran manera dels actes fallers. “És una llàstima que s’hagen malgastat els últims mesos per a fer actes a l’aire lliure que reactiven l’economia de la nostra ciutat vinculada a les falles, però encara som a temps de salvar a algunes de les nostres empreses. Està en joc el destí de moltes empreses, però també el d’alguns artesans històrics”, assenyala José Andrés Hernández, el portaveu del PP a Alzira.



Per això des del Partit Popular d’Alzira reivindiquem a l’alcalde que en consens amb Junta Local Fallera, s’elabore de manera immediata un calendari d’actes fallers amb les limitacions pertinents, i oferisca tots els espais públics i a l’aire lliure de la nostra ciutat per a la celebració d’aquests.