El PP d’Alzira sol·licita consultar un expedient sobre l’enderrocament de nínxols del cementeri

De moment no se’ns autoritza la consulta

El govern alzireny, després d’un mes, segueix sense facilitar accés per a consultar l’expedient sobre enderrocament dels 15 nínxols en l’ampliació dreta del cementeri municipal d’Alzira.

Els populars alzirenys demanem accés a l’expedient sobre l’enderrocament i posterior exhumació dels cadàvers de les files 137, 138 i 139 de l’ampliació dreta.

Un mes més seguim sense poder esclarir els fets d’aquesta recollida de cadàvers, que es va fer sobre el mes de novembre de 2020 sense avisar als familiars perquè foren presents en el cas de desitjar-ho i donar les explicacions que els foren requerides.

És lamentable que un govern tan preocupat per buscar restes d’uns altres temps i sembla que no li importen els dels nostres veïns que tenen noms i cognoms, més encara quan els familiars viuen a pocs metres i només cal cridar-los.

L’exhumació es va fer pel mes de novembre de 2020, un any després que arran d’un enterrament s’adonaren de l’ensulsiada d’aquestes tres files de nínxols.

Es va tindre un any per a localitzar i avisar als familiars i no obstant això es va optar per la retirada dels cadàvers sense avisar.

Des del Partit Popular volem saber que ha ocorregut amb aquest fet complint amb la nostra labor de fiscalització en l’oposició i garantir els drets dels ciutadans i el compliment de la llei.

Són les persones que se senten perjudicades, si n’hi ha, les que han de denunciar el perjudici concret que se’ls ha causat. Els populars estarem al seu costat per a assessorar-los una vegada se’ls avise de l’ocorregut.

PP Alzira