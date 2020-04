El PP d’Alzira sol·licita que la partida de les festes de Sant Bernat es destine a ajudes econòmiques per a la ciutadania

Connect on Linked in

Lamentem la inoperància del Bipartit, que aprovarà les primeres ajudes 45 dies després de l’inici de la crisi”



“A més considerem aquest paquet de mesures inicial totalment insuficient”

El Partit Popular d’Alzira hem presentat al llarg d’aquests dies nombroses propostes a l’Equip de Govern per a pal·liar els efectes de la crisi del COVID-19. Algunes d’elles han sigut acceptades, però moltes altres no.

En aquesta ocasió, la nostra proposada núm. 23, la qual hem registrat a través d’una moció per al pròxim Ple, consisteix a destinar les partides del pressupost que anaven destinades a les Festes de Sant Bernat a ajudes socials i econòmiques per a la nostra ciutat. D’altra banda, proposem que es tracte de mantindre els contractes amb les entitats cultures i empreses de la nostra ciutat, i tractar d’emprar-les en els diferents esdeveniments que s’organitzen des de l’Ajuntament al llarg de l’any 2020, com a mesura d’ajuda també a aquestes, ja que el sector dedicat a la música i la cultura ha sigut un dels grans oblidats pel governs nacional i autonòmic.

En el pròxim Ple es tractaran qüestions relatives a ajudes econòmiques, entre les quals es troben moltes de les nostres propostes. Unes altres en canvi, no. Una d’elles és la de celebració d’un Ple Extraordinari fa dues setmanes, que haguera suposat que el Ayto d’Alzira haguera posat en funcionament ajudes des de llavors, i no a partir del pròxim Ple ordinari, que tindrà lloc 45 dies després de l’inici de la crisi, sent la situació de moltes famílies, límit. És per això que lamentem la lentitud de l’Equip de Govern a reaccionar a aquesta situació, a diferència de la pràctica totalitat de municipis veïns, a més de considerar que dita primera paquet d’ajudes que s’aprovarà és totalment insuficient.

Entre les partides que des del PP hem registrat, també a través d’una moció, la supressió de partides pressupostàries per a costos polítics per a ser destinades a mesures d’ajudes econòmiques. També sol·licitem la reducció de partides per a “activitats i celebracions anuals”, reducció de “publicitat òrgans de govern”, així com la de “despeses diverses atencions protocol·làries”. Totes aquestes propostes comportarien la reducció de 93.382€ de despeses supèrflues, per a així dedicar-los a ajudar a la població en aquests moments.