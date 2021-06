El PP de Folgado dóna a Mazón el 99,6% dels vots

Print This Post

El PP de Folgado representa el 10% dels vots a Mazón a la província de València i el 4,4% en tota la Comunitat

7 de juny de 2021. El President electe del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón Quixot va arrasar en les primàries del partit celebrades aquest divendres amb el 95,5% dels vots, un percentatge que a la ciutat de Torrent va ascendir al 99,6%.

El PP d’Amparo Folgado va demostrar una vegada més aquest divendres ser un dels més actius en tota la Comunitat Valenciana on van participar fins a 300 afiliats, que van emetre el seu vot, en tot just, tres hores que van romandre obertes les urnes. 300 vots, dels quals, 299 vots van recaure en Carlos Mazón.

El pes de Torrent, capital de l’Horta Sud és significatiu, ja que representa el 10% dels vots a Mazón en tota la província de València, on va collir 2.960 vots, i el 4,4% dels vots en tota la Comunitat, on va aconseguir 6.679 vots.

La presidenta del PP de Torrent, Amparo Folgado va felicitar a Mazón després de la seua rotunda victòria en tota la Comunitat i va aprofitar per a donar les gràcies als afiliats de Torrent per la seua participació. “Enhorabona al nostre recentment elegit president del Partit Popular Comunitat Valenciana, Carlos Mazón i als afiliats de Torrent que han participat massivament aportant 299 vots a la seua gran victòria, el 99,6%, sent la gran ciutat que més vots i percentatge ha aportat a aquesta gran victòria, que demostra la unitat del nostre partit”.

Fins al moment, la presidenta dels populars a Torrent no havia mostrat la seua preferència per a presidir el PPCV, en ser vocal del Comité Organitzador del Congrés, suport que ja pot mostrar en ser Mazón candidat únic per al 3 de juliol.

8 Compromissaris de Torrent per al XV Congrés PPCV

Al costat de la votació del candidat a presidir el PPCV, va haver-hi una altra urna per a dirimir quins compromissaris representaran al partit. La presidenta, Amparo Folgado i el Secretari General, José Francisco Gozalvo seran membres nats, per la qual cosa no calia votar-los.

Acompanyaran a Folgado i a Gozalvo, Ana Penella (252 vots), Salvador Císcar (251 vots), Miguel Monterde (251 vots), Amparo Chust (250 vots), Arturo García (230 vots) i Nacho Carratalá (229 vots). Arnaldo Pérez i Francisco Boix amb un vot respectivament, van quedar fora.