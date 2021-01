El PP de Torrent alerta dels sobrecostos en les obres del nou centre esportiu

Print This Post

El Grup Popular a l’Ajuntament de Torrent ha denunciat els sobrecostos produïts en una de les principals obres, que l’executiu socialista ha promogut en els últims anys. Aquesta és la construcció d’un nou centre esportiu en Toll i l’Alberca, que al costat de les obres de millora de l’entorn de Cami Reial i la reurbanització de Sant Pere Alcántara-Garbí. Són els grans projectes executats per l’equip de govern.

Segons ha apuntat la Portaveu popular, Amparo Folgado, “a més de la poc pràctica localització del centre esportiu del Toll i l’Alberca, damunt coneixem que aquestes obres suposaran un 43,28% més del cost inicial”.

A la vista de les dades consultades pels populars, el centre esportiu construït, que no inaugurat, en el Toll i l’Alberca ha passat d’un cost inicial de 913.787,50€ a suposar un total d’1.309.263,30€ per a les arques municipals, és a dir, un sobrecost del 43,28%.

En concret, aquest centre, a més de situar-se en una zona allunyada del nucli urbà, fent-se necessari recórrer a mitjans de locomoció per a arribar fins ell, no inclou en aqueix cost el seu mobiliari o el personal precís per al seu funcionament. En opinió dels populars, el preu real i total d’aquesta nova instal·lació superarà amb escreix els 2.000.000€.

Pintor Renau i Riu Túria paralitzades

Mentrestant, els populars també han aprofitat per a denunciar que el projecte de remodelació i reforma dels carrers Pintor Renau i Riu Túria, es troba en una situació de paràlisi, sense tindre notícies els seus residents de quan arribaran a la seua fi aquestes actuacions.

Des de fa aproximadament un mes, tots dos carrers, estan a meitat de la seua finalització, suposant un risc per a les persones que circulen per ella, en cas de Pintor Renau, en trobar-se el ferm i l’acerat irregular, així com impossibilitant el seu accés a ella, en el cas de Riu Túria, que està tancada al pas de vianants i vehicles.