El PP de Torrent critica que es vaja a gastar 106.000 euros en un ascensor per a Nous Espais

Els representants del Partit Popular en el consell d’administració de l’empresa pública municipal Nous Espais, han votat aquesta setmana en contra que s’instal·le un ascensor de 106.913,45 euros. Des del PP han afirmat que “creiem que no és el moment adequat d’invertir 106.913,45 euros en un ascensor en l’edifici de Nous Espais, donada la situació de crisi econòmica i sanitària d’aquests moments, al cost excessiu de l’obra i al fet que els ciutadans no passen de la planta baixa de l’edifici situat en la Plaça Major, 31”.

Els populars afirmen que “no ens oposem en cap cas al fet que s’instal·le un ascensor en les oficines de Nous Espais, creiem que s’ha de complir la llei però també pensem que s’hauria d’estudiar un projecte més econòmic i postergar aquesta inversió, ja que l’Ajuntament de Torrent ha de prioritzar

l’atenció a les persones més afectades per la crisi econòmica derivada de les mesures de confinament”.

Per això, els populars insten al bipartit format per PSOE i CS al fet que “demanem al PSOE i a CS que destinen aqueixos 106.000 euros en aquests moments al foment de l’ocupació, a les ajudes als comerciants de la ciutat, a incrementar les ajudes d’emergència social, a reduir la factura de l’aigua o a la compra de test per als empleats municipals. L’ascensor es pot instal·lar més endavant”.

L’empresa pública municipal Nous Espais, presidida per l’alcalde de Torrent, està situada en la Plaça Major, 31. Es tracta d’un edifici de dues altures, la zona d’atenció al ciutadà i de reunions està situada en la planta baixa. En la primera planta hi ha tres despatxos i en la segona es troba l’arxiu i la sala del consell.