El PP de Torrent demana que l’Ajuntament compre màscares FPP2 per a tota la població

Folgado: “és important que des de l’Ajuntament de Torrent i en un moment àlgid de contagis a la ciutat, es potencie l’ús de les màscares FPP2 entre la població, repartint a cada veí màscares com ja es va fer durant la primera ona amb les higièniques, ja que aquestes filtren fins a un 94% les partícules”.

Diferents països de la Unió Europea estan valorant fer obligatori l’ús de les màscares FPP2 entre la seua població. Àustria ja ho ha aprovat i Alemanya l’està valorant. A més, al país germà s’ha prohibit l’ús de màscares d’elaboració casolana en tots els espais públics del país, permetent únicament les màscares quirúrgiques i FPP2. A França es recomana que, a causa de la propagació de noves variants del coronavirus, s’evite usar màscares de tela no homologades i s’utilitzen dispositius que filtren, almenys, un 90% de les partícules en suspensió, com les FPP2.

El mateix Fernando Simón, qui afirmava que aquest tipus de màscares eren “màscares egoistes” ha afirmat ara que el Ministeri de Sanitat ja no descarta fer obligatori l’ús de màscares FFP2 en algunes circumstàncies concretes.

Per aquesta raó, des del Grup Municipal del PP a Torrent, han demanat a l’Ajuntament de Torrent, que realitze una compra de màscares FPP2 per a tota la població de Torrent, com ja es va fer durant el confinament quan es va realitzar una compra de màscares higièniques per a tota la població.

A més, Folgado assenyala que “el consistori té pressupost o hauria de tindre’l com així li ho demanem en l’aprovació dels pressupostos, per a fer front a aquesta mena d’imprevistos, com va ocórrer en 2020”.