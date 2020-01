El PP de Torrent esmena el Pressupost 2020 per a augmentar les ajudes contra violència de gènere

Connect on Linked in

El PP denuncia que la partida destinada a l’atenció a víctimes de violència de gènere es redueix en 2020 un 19% respecte a l’últim exercici liquidat

Els populars incrementen amb les seues esmenes, 110.000 euros per a lluitar contra la violència de gènere a Torrent

Entre les 66 esmenes presentades pel Grup Popular Municipal al Pressupost General de l’Ajuntament de Torrent 2020 es troba, entre les més destacades, l’augment de la partida Ajuda Emergències Dóna, destinada al suport de les víctimes que pateixen una de les majors xacres de la nostra actual societat: la violència de gènere.

La portaveu del grup municipal, Amparo Folgado, ha criticat que “aquesta partida es redueix un 19% en 2020 respecte al pressupostat l’any 2018”, últim any liquidat. En el present any, la quantia d’aquesta partida s’estableix en 45.000€, mentre que en 2018 aquesta sumava 55.000€, per la qual cosa els populars esmenen els comptes municipals per a augmentar la partida fins a aquesta última quantitat, utilitzada íntegrament en l’últim exercici. A més, en una altra esmena, sol·liciten incrementar en 100.000 euros els mitjans destinats a la lluita contra la violència masclista.

“No podem entendre com una partida de summa importància per a les dones de Torrent víctimes d’aquesta mena de violència veja reduïda la seua quantia per part d’un govern socialista, que fa gala d’abanderar i ser el capdavanter de la lluita contra la violència exercida per l’home sobre la dona” afirma la portaveu popular.

El PP de Torrent també ha demanat en el seu document d’esmenes que la Casa de la Dóna englobe l’atenció integral a les víctimes de violència de gènere. A la nostra ciutat, actualment, la Generalitat Valenciana disposa d’un servei d’atenció per a aquestes víctimes en la seua Oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte, situada en els jutjats de la C/ 6 de desembre, la qual cosa obliga a les dones que pateixen aquests tipus penals a haver d’acudir a dos llocs diferents per a rebre l’ajuda necessària a causa de la seua situació. Per aquest motiu, els populars defensen que el centre municipal de Músic Puig Yago 8 centralitze l’atenció completa sobre aquesta violència, oferint una major proximitat i facilitat a les dones que per desgràcia han d’acudir a rebre aquest tipus de serveis.

En aquest sentit, el PP reafirma el seu compromís amb la lluita contra aquesta xacra, rubricat en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere promogut pel Govern de la Nació sota mandat de Mariano Rajoy l’any 2017. Per a això, els populars defensen que l’atenció personalitzada i de proximitat cap a aquestes dones ha de ser primordial en el tractament per l’administració de la violència de gènere, veient així aplanat el camí per a poder acabar amb la injusta situació personal que pateixen.

L’enèsima trava de l’Ajuntament a la lluita contra aquesta violència en els últims 4 anys

Ja l’any 2015, el Partit Popular de Torrent va denunciar que, un mes després d’abandonar l’alcaldia aquest, el Govern socialista del Sr. Ros no va iniciar els tràmits per a la contractació d’una treballadora social dedicada en exclusiva a l’atenció de la problemàtica de la violència de gènere, el contracte del qual va finalitzar al juny del citat any. El mes d’octubre d’aqueix exercici, la portaveu popular va presentar una moció al Ple perquè de manera urgent l’Ajuntament de Torrent prenguera les mesures oportunes per a esmenar aquest buit que escatimava recursos en la lluita contra la violència de gènere.

L’any passat, malgrat ser un govern local que embene el seu total compromís amb l’erradicació d’aquesta violència, es va produir una altra evidència més del tractament real que el govern municipal socialista dedica a la lluita contra la violència de gènere en veure’s obligat a reintegrar a la Conselleria una subvenció de 25.000€ dedicada a la Xarxa d’Agents d’Igualtat per no haver justificat el seu ús per a la fi destinada. En definitiva, l’Ajuntament de Torrent ha perdut tres efectius destinats al tractament de la lluita contra la violència de gènere, ja que s’ha passat de tindre 4 persones destinades a l’atenció d’aquesta problemàtica a només 1 tècnic encarregat d’això.