El PP de Torrent instant el govern local que sol·licite les ajudes a l’ocupació enfront de la COVID-19 anunciades per Ximo Puig.

Connect on Linked in

Folgado: “tot recurs que s’anuncie per a finançar als ajuntaments, després del segrest del superàvit dels consistoris anunciat per Sánchez, ha de ser sol·licitat immediatament pel govern local, i en aquest cas sense perdre ni un segon, ja que està destinada a la contractació de treballadors afectats laboralment per la COVID-19”

“Els veïns de Torrent que han perdut el seu lloc de treball degut als estralls de la COVID-19 poden veure una esperança de retornar al mercat laboral lluitant contra el virus, i aqueixa esperança li la pot donar la borsa d’ocupació proposada pel nostre partit i que ara pot finançar-se a través dels fons autonòmics”

La Portaveu del Grup Popular a l’Ajuntament de Torrent, Amparo Folgado, ha demanat al govern local, de PSOE i Cs, que sol·liciten a la Generalitat Valenciana les ajudes anunciades per Puig per al foment de l’ocupació enfront de la COVID-19. El President de la Generalitat, Ximo Puig va anunciar la creació de dos tipus d’ajudes per a ajuntaments, unes per a menors de 30 anys i altres per a majors de 30 anys, per a reforçar la lluita dels municipis enfront de la COVID-19.

Folgado ha afirmat que “tot recurs que s’anuncie per a finançar als ajuntaments, després del segrest del superàvit dels consistoris anunciat per Sánchez, ha de ser sol·licitat immediatament pel govern local, i en aquest cas sense perdre ni un segon, ja que està destinada a la contractació de treballadors afectats laboralment per la COVID-19”. El termini per a sol·licitar aquests fons, segons paraules del President de la Generalitat, finalitzarà la primera setmana de setembre i en els pròxims dies eixiran les bases per a aquests programes.

Oportunitat per a posar en marxa la borsa d’ocupació

La Portaveu popular ha destacat que, les ajudes anunciades per la GVA, podria ser una ocasió perfecta per a posar en marxa les borsa d’ocupació en la lluita contra la COVID-19, proposta pel PP i recollida en el Pla d’Actuació Municipal, aprovat per tots els grups municipals en Ple.

Segons Amparo Folgado “els veïns de Torrent que han perdut el seu lloc de treball degut als estralls de la COVID-19 poden veure una esperança de retornar al mercat laboral lluitant contra el virus, i aqueixa esperança li la pot donar la borsa d’ocupació proposada pel nostre partit i que ara pot finançar-se a través dels fons autonòmics”.