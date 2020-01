El PP de Torrent presenta 66 esmenes al Pressupost de Ros, perquè baixe l’IBI i es recupere la subvenció RECICLA

Connect on Linked in

Folgado ha presentat esmenes a totes les partides socials que retalla el PSOE, destacant un increment de 64.000 euros per al Xec Bebé, un increment de 40.000 euros en ajudes a famílies monoparentals amb fills a càrrec, un increment de 10.000 euros en ajudes a dones que pateixen la xacra del maltractament, un increment de 56.000 euros en ajudes d’Emergència Social i un increment de 7.000 euros en ajudes de productes farmacèutics.

La portaveu del PP de Torrent, Amparo Folgado ha registrat 66 esmenes al projecte de Pressupost municipal per a 2020, presentat pel govern socialista. Per a Folgado “el Pressupost del PSOE per a 2020 és dolent per a Torrent però molt beneficiós per a Ros, ja que incrementa els ingressos per impostos, retalla en partides de benestar social, no s’inverteix en el que Torrent necessita i incrementa de manera considerable les despeses en autobombo de l’alcalde”.

Els Populars de Torrent destaquen que “hem presentat un pressupost alternatiu al del PSOE, quantificant econòmicament cadascuna de les nostres 66 esmenes en les quals baixem els impostos, incrementem les partides socials, invertim en obres necessàries i eliminem les despeses supèrflues, que són els únics que li interessen a Ros”.

El PP proposa una baixada de la Contribució i reposar la subvenció RECICLA

Folgado subratlla que “amb el pressupost alternatiu del PP per a Torrent, aconseguim una reducció dels ingressos per IBI en 500.000 euros”. Els populars al·leguen que fins al dia 1 d’abril, el govern socialista pot presentar una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns immobles que reduïsca el coeficient, de manera que els torrentinos puguen estalviar-se mig milió d’euros en el pagament d’aquest impost.

La portaveu del PP, Amparo Folgado afirma que “serà el sisé any consecutiu en el qual el PSOE no baixa el rebut de la contribució, alguna cosa que els ciutadans vénen reclamant-nos any a any i que amb el pressupost alternatiu del PP es podria aconseguir”.

D’altra banda, el PP presenta una esmena al pressupost perquè es cree la partida destinada a la Subvenció RECICLA eliminada pel PSOE en 2017, amb un crèdit inicial d’1.204.445 euros. Folgado afirma que “al setembre de 2019 presentem una moció perquè es reintroduïsca aquesta subvenció, que puga premiar als veïns de Torrent que més reciclen i encara no ha sigut portada a comissió ni a Ple per a ser debatuda i votada pels diferents grups polítics”. Els populars no entenen la por de Ros a portar aquesta moció a votació.

A més, la portaveu del PP, Amparo Folgado apunta que “creant la partida per a la subvenció RECICLA i amb la quantitat que proposem des del PP, de més de 1,2 milions d’euros, els veïns de Torrent veurien reduït l’import de la Taxa TAMER com ocorria fins a 2017 i pal·liaria la pujada del 2,47% en el rebut de l’aigua, aprovada pel PSOE i VOX en l’últim Consell d’Administració d’Aigües de l’Horta”.

El PP incrementa les partides socials, retallades pel PSOE

El Xec Nounat, les Ajudes d’Emergència destinades a Dones que pateixen maltractament, les ajudes a famílies monoparentals, les ajudes en productes farmacèutics, les ajudes de Menjar a casa i les Ajudes d’Emergència Social pateixen les retallades de Ros en el projecte de Pressupost presentat pel PSOE per a 2020.

Per a la portaveu del PP, Amparo Folgado “és una vertadera vergonya que s’incremente el pressupost destinat a autobombo i propaganda de l’alcalde i no obstant això es reduïsquen totes aquelles destinades a les persones que més el necessiten a Torrent”.

Per això, des del PP de Torrent s’han presentat esmenes a totes les partides socials que retalla el PSOE, destacant un increment de 64.000 euros per al Xec Bebé, un increment de 40.000 euros en ajudes a famílies monoparentals amb fills a càrrec, un increment de 10.000 euros en ajudes a dones que pateixen la xacra del maltractament, un increment de 56.000 euros en ajudes d’Emergència Social i un increment de 7.000 euros en ajudes de productes farmacèutics. “Des del PP sí que apostem per les persones i per això esmenem el pressupost perquè s’incrementen les partides socials, retallades pel govern socialista i demanem, que en totes elles canvien les bases, de manera que més ciutadans amb necessitat, puguen optar a totes elles. És una vergonya veure que amb el PSOE i des que es van canviar les bases de les ajudes, cada any sobra diners que hauria d’arribar a les famílies amb menors recursos de Torrent”, afirma Folgado.

Els populars han anunciat que al llarg dels pròxims dies, aniran desgranant les propostes que han afegit com a esmenes al pressupost de l’Ajuntament de Torrent, entre les quals també cal destacar: la creació d’un vial provisional entre Parc Central i La Marxadella, la millora en la seguretat viària en el Camí de la Dolenta Pujá, la creació del TorrentBus nocturn, la protecció dels paratges naturals de Torrent i la creació de la Brigada de Neteja permanent en el bosc de Torrent. Propostes que han sigut aprovades pel Ple de l’Ajuntament a proposta del PP i que no han sigut dutes a terme pel PSOE.

D’altra banda, els populars també han demanat crèdit per a poder crear beques de formació per a estudiants de Torrent a l’estil de la Dipu et Beca, soterrament de contenidors, la cessió de terrenys per a la creació d’un Centre de Dia, la creació d’estacionaments perifèrics en superfície, la millora de la comissaria de la Policia Local, l’increment de pressupost per a la lluita contra la violència de gènere i la unificació de recursos a la Casa de la Dóna, així com dotació pressupostària per a la construcció del refugi d’animals, que compta amb zero euros en el pressupost socialista.

Resum de les partides pressupostàries que el PP incrementa amb les seues esmenes i que hauran de ser aprovades o rebutjades pel govern socialista:

Ingressos per IBI: -500.000 euros

Creació de la subvenció RECICLA: +1.204.445 euros

Xec Nounat: +64.000 euros

Ajudes a Famílies Monoparentals: +40.000 euros

Ajudes d’Emergència Violència de Gènere: +10.000 euros

Obertura carrer entre Parc Central i Marxadella: +39.000 euros

Millores en Camí Dolenta Pujá (Vedat): +39.000 euros

Refugi d’Animals: +30.000 euros

TorrentBus nocturn caps de setmana: +32.000 euros

Creació Brigada Forestal Vedat: +120.000 euros

Protecció de paratges naturals: 50.000 euros

Beques Joventut: +50.000 euros

Transferències Emergència Social: +56.000 euros

Ajuda Productes Farmacèutics: +7.000 euros

Lluita contra la Violència de Gènere: +100.000 euros

Contenidors Soterrats: +70.000 euros

Millores Comissaria Policia Local: +40.000 euros