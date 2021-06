El PP de Torrent recull més de 400 signatures contra els indults als polítics independentistes

Connect on Linked in

11 de juny de 2021. El Partit Popular de Torrent s’ha sumat a la campanya promoguda pel PP nacional, per a recollir signatures enfront dels indults que Sánchez pretén atorgar als polítics independentistes condemnats després del 1-O.

Sota el lema “En defensa de la Constitució, la justícia i la igualtat de tots els espanyols Parem aquesta deriva! No als indults #INDULTOSNOJUSTICIASI” la formació popular ha recollit més de 400 signatures en diverses zones de Torrent, durant aquesta setmana.

La Presidenta del PP de Torrent i Portaveu municipal, Amparo Folgado, ha expressat el seu agraïment als ciutadans de Torrent pel seu compromís amb la justícia i la Constitució. “Quasi mig miler de persones s’han acostat per a mostrar el seu descontentament, a través de la seua signatura, contra aquesta aberració jurídica de Sánchez, i han manifestat també el seu cansament amb la política del PSOE de crear ciutadans de primera i de segona” ha afirmat la líder popular.

El PP de Torrent ha destacat que, l’èxit d’aquesta campanya de recollida de signatures, radica en la indignació que la població en general sent davant els continus atacs, per part de Sánchez, cap al nostre estat de dret, amb l’única intenció de mantindre’s en el poder.

“No hi ha dret al fet que aquells que van voler, i volen trencar, Espanya i el nostre projecte de convivència, siguen ara premiats per Sánchez amb la llibertat, i damunt havent sigut condemnats per la justícia per delictes d’extrema gravetat. És un exemple més que Sánchez i el PSOE utilitzen les institucions de l’Estat per al seu propi interés: mantindre’s en La Moncloa” ha declarat Amparo Folgado.

Campanya de signatures i manifestació multitudinària

Dins de l’ofensiva del PP enfront dels indults dels polítics independentistes presos per part del Govern, a més d’una recollida de signatures presencial, els populars també han obert una campanya en una coneguda plataforma de recollida de signatures.

A més, aquest diumenge 13 de juny, els populars secundaran una manifestació convocada als carrers de Madrid per a mostrar, de manera multitudinària, el rebuig dels espanyols a aquesta concessió que Sánchez pretén fer a l’independentisme català.