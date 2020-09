El PP de Torrent sol·licita en dos cartes als Consellers d’Educació i Sanitat la realització de PCR al personal educatiu

Print This Post

La Portaveu dels populars a Torrent, Amparo Folgado, ha remés dos cartes, d’una banda al Conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i per un altre a la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en les quals demanda la realització de proves PCR al personal docent davant l’imminent inici del curs escolar 2020/2021. Esta mesura s’enquadra, entre altres ja sol·licitades amb anterioritat, en l’afany per part dels populars de començar el curs escolar de la forma més segura possible, donades les circumstàncies, minorant la incertesa que hui dia existix entre els actors de l’àmbit educatiu.

Els populars no sols han demanat PCR per al personal educatiu a la finalització del període vacacional i la seua reincorporació al lloc de treball, sinó que pretenen que estes proves es realitzen de manera periòdica durant el curs escolar.

Les cartes, remeses per Amparo Folgado, també exigixen al Consell la implicació dels consistoris en el desenvolupament de l’inici escolar perquè estos han de jugar un paper important en la lluita enfront de la COVID-19.