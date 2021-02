El PP demana major atenció i manteniment en els barris de Torrent

Print This Post

8 de febrer de 2021. La portaveu del PP a la ciutat de Torrent, Amparo Folgado s’ha fet eco hui de les queixes dels veïns del carrer Sant Lluís Beltrán, els qui demanen que es reparen tots els desperfectes de la via pública i que davant la falta de manteniment, cada dia ofereix una imatge més degradada.

Folgado ha afirmat que “demanem al govern socialista que estiga pendent dels barris de Torrent, escolte els veïns i actue davant les xicotetes deficiències del dia a dia, que de no fer-lo com està ocorrent, es van acumulant i els nostres barris ofereixen una imatge d’abandó que els veïns no es mereixen”.

Les principals queixes dels veïns d’aquest carrer, segons han traslladat als populars són les vorades soltes en la part que recau en el barranc i que produeixen caigudes, a més de la brutícia que s’acumula sota els cotxes en aqueixa zona, la mala organització dels estacionaments, la femta d’animals i les baranes trencades.