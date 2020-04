El PP demana que es destine 1,8 milions d’euros més en la lluita contra la COVID-19, paralitzant el Palauet, l’enderrocament de la Malaguenya i les obres del Cervantes

Connect on Linked in

La portaveu del Partit Popular a Torrent, Amparo Folgado ha demanat hui que es paralitzen les inversions previstes en el Pressupost aprovat dijous passat per PSOE i CS, com ara l’enderrocament de l’edifici de “La Malaguenya”, l’antic cinema Cervantes i el *Palauet Giner-Cortina, per a destinar-lo al Pla de Xoc contra la COVID-19 o per a baixar impostos. Els populars consideren que “temps haurà de poder realitzar aquestes inversions però en 2020 la prioritat no és la rajola”.

Folgado ja va denunciar dijous passat en el Ple ordinari que “aquest pressupost naix mort, perquè està elaborat per a una altra època, la realitat actual derivada per la pandèmia de *coronavirus, ha de canviar les prioritats d’aquest Ajuntament i tots els esforços han d’anar encaminats a parar l’epidèmia i a atendre les necessitats econòmiques dels veïns de Torrent, que el passaran molt malament”.

Per això, els populars demanen hui que es paralitzen enguany aquestes tres inversions que sumisquen 1.840.518 euros que té previst el pressupost per a enguany. 1.471.212 euros són previst pel PSOE per a les assistències tècniques i obres en l’edifici Cervantes, 48.235 euros en l’enderrocament de la Malaguenya en la Plaça Major i 321.071 euros en les assistències tècniques i obres de restauració del Palau Giner-Cortina en la carretera d’Alaquàs.